Sporting y Mar del Plata Club volvieron a festejar

Se disputó este sábado la tercera fecha del Torneo Regional Pampeano Campeonato A, en donde Sporting consiguió su tercera victoria en fila y encabeza las posiciones. Mar del Plata Club goleó a Universitario y es escolta, en tanto que Comercial sigue de cerca a ambos con su triunfo ante San Ignacio.

En Villa Marista sigue su camino de victorias Sporting, en este caso su víctima fue Sportiva, al que venció 37 a 19. Los tries del conjunto de Eduardo Etcheto fueron de Ignacio Castañon, Iván Ballesteros, Tomás Grosse y Pedro Area, en tanto que en los bahienses sumaron Fermín Santos, Matías Lidner e Ignacio Payero.

En Santa Celina el que goleó y trepó a la segunda colocación fue Mar del Plata Club, en su triunfo 68 a 10 ante Universitario. Fueron 10 tries, dos llegaron por la vía del try penal que forzó el empuje del scrum, los otros por Guido Zingale (2), Pedro Hernández (2), Benjamín García, Tao Romero, Juan Ignacio Montone y Tomás Sestelo. Para Uni tries de Salvador Gerlero y Franco Rodríguez Reinoso.

En Valle Hermoso el único visitante que sumó esta jornada fue Comercial, que le ganó a San Ignacio 16 a 9. El "Celeste" sumó con tries de Ignacio Carea y Juan Ignacio Kaspin, además de dos penales de Bautista Farisé. En los locales no alcanzaron los 9 puntos que anotó Rafael Riego con el pie.

Resultados

3ra Fecha Torneo Regional Pampeano Campeonato A:

San Ignacio 9 - 16 Comercial

Mar del Plata Club 68 - 10 Universitario MdP

Sporting 37 - 19 Sportiva BB

Posiciones:

Sporting 13

Mar del Plata Club 10

Comercial 8

San Ignacio 7

Sportiva 4

Universitario MdP 1

Próxima Fecha:

Mar del Plata Club - San Ignacio

Universitario MdP - Sporting

Sportiva BB - Comercial

Torneo Regional Pampeano Campeonato B:

Los Cardos 35 - 39 Argentino BB

Los 50 15 - 43 Biguá

Universitario BB - Uncas (Domingo 2/9)

Torneo Regional Pampeano Reclasificatorio B:

Racing (Ch) - Pueyrredon (Domingo 2/9)

El Nacional - Unión del Sur (Domingo 2/9)

Santa Rosa - Los Miuras (Domingo 2/9)

Torneo Regional Pampeano M19:

San Ignacio 18 - 24 Comercial

Mar del Plata Club 41 - 19 Universitario MdP

Sporting 32 - 7 Sportiva BB

Los Cardos 32 - 24 Argentino BB

Los 50 15 - 50 Biguá

Universitario BB - Uncas (Domingo 2/9)

Torneo Regional Pampeano M16:

Comercial 41 - 5 Estudiantes (O)

Torneo Regional Pampeano M17:

Comercial 7 - 27 Estudiantes (O)

Torneo Regional Pampeano Femenino:

Indios 5 - Palihue 29

Puerto Belgrano 17 - Comercial 7

Villa Gesell 33 - Pico Rugby 0

Palihue 15 - Comercial 5

Indios 0 - Villa Gesell 33

Pico 21 - Puerto Belgrano 14

Indios 15 - Comercial 7

Puerto Belgrano 5 - Villa Gesell 26

Pico Rugby 0 - Palihue 26

Copa Imágenes MDQ Oro:

Biguá 45 - 42 Universitario (Intermedia)

Biguá 48 - 52 Universitario (Primera)

San Ignacio 33 - 34 Comercial (Intermedia)

San Ignacio 25 - 15 Comercial (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata:

Miramar 12 - 39 Los Cardos

Campo 53 - 26 Los 50

Copa de Oro M15:

Pueyrredon 14 - 22 Biguá