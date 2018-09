Le chocó el auto y se dio a la fuga: busca al responsable para que el seguro le reconozca el daño

foto

El propietario de un auto que se encontraba estacionado cuando otro vehículo lo impactó y se dio a la fuga, se encuentra en la búsqueda de quien ocasionó el choque para que el seguro pueda reconocer el daño.

Se trata de un Renault 19 color verde que este viernes por la tarde fue impactado por el conductor de un Chevrolet Cruze blanco que tras colisionar, continuó su marcha.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en Marcelo T. de Alvear 31, entre Juan B. Justo y Solís.

"Me lo dejó destruido", contó a 0223 Maximiliano, dueño del vehículo que sufrió el golpe, y como no cuenta con los datos de quien provocó el siniestro vial, no puede obtener el dinero del seguro y de esa manera reparar su auto.

Apelando al arrepentimiento de la persona que causó el daño, el marplatense dejó un número de contacto: 223 591-0492.

Afortunadamente las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo puedieron captar el momento del choque. "No se alcanza a distinguir bien la patente, pero van a hacer un seguimiento del auto", explicó el joven que le indicaron desde la oficinas del COM.