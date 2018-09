Kimberley y Al Ver Verás defienden sus liderazgos

Luego de lo que fue el regreso de la competición tras dos semanas de parate, este sábado se llevará a cabo la novena fecha de la Zona Campeonato y séptima de la Reválida del Torneo "Norberto Eresuma". Kimberley y Al Ver Verás, los líderes, jugarán como locales ante Unión y Racing, respectivamente, intentando defender su posición de privilegio.

Ya transcurrida la primera mitad de esta segunda fase del certamen y entrando en zona de definición, cada partido vale más que el anterior, sobre todo para los equipos que se encuentran relegados y necesitan ganar para entrar entre los que clasifiquen a playoffs.

En el "José Alberto Valle" jugarán los finalistas del 2017 pero en partidos diferentes. A las 13, Círculo Deportivo visitará a El Cañón, mientras que a las 15, el dueño de casa, Kimberley tendrá la posibilidad de defender la cima ante un Unión que viene de capa caída pero que le hizo partido en la primera fase.

Por su parte, en Parque Palermo, Al Ver Verás también buscará sostener la primera posición pero de la Reválida ante Racing. El "Duende", que repite hasta el momento lo hecho el año pasado, sabe que no puede relajarse ya que Cadetes está a un solo punto y esperando que los de Alberto Páez trastabillen.

Programa de partidos

Cancha de Libertad

13hs. Huracán vs. Atlético Mar del Plata (José Luis Orellana)

15hs. Libertad vs. San José (Sergio Mella)

Cancha de Kimberley

13hs. El Cañón vs. Círculo Deportivo (Franco Campagnoli)

15hs. Kimberley vs. Unión (César Miranda)

Cancha de River

13hs. Peñarol vs. Once Unidos (Ricardo Miguel)

15hs. General Urquiza vs. Los Andes/Batán (Sebastián Aquino)

Cancha de Alvarado

15hs. Alvarado vs. River (Emiliano Cingolani)

Cancha de Nación

15hs. Nación vs. San Isidro (Sandro Abboud)

Cancha de Al Ver Verás

14hs. Al Ver Verás vs. Racing (Carlos Gerez)

Cancha de Banfield

15hs. Banfield vs. General Mitre (Ariel Mustafá)

Cancha de Argentinos del Sud

14hs. Argentinos del Sud vs. Los Patos (Guillermo Nuesch)

Cancha de Talleres

15hs. Talleres vs. Independiente (Gabriel Millas)

Cancha de Boca

15hs. Boca vs. Cadetes (Manuel Debrina)

Cancha de Deportivo Norte

14hs. Deportivo Norte vs. San Lorenzo (Marcelo Sanz)

Libre: Quilmes