Para el dueño del bar, la detonación de la bomba “fue un intento de robo”

Para Sergio Ibarra propietario de Albino Bar, el local gastronómico que esta madrugada sufrió serios destrozos producto de la explosión de una bomba, el incidente “fue un intento de robo” pero a pesar de mostrarse preocupado por los graves daños ocasionados, confirmó que este lunes abre “porque necesitamos trabajar”.

A las 2.30 la alarma monitoreada le dio aviso a Ibarra del evento y cuando llegó al local que estaba cerrado, no dudó en pensar que quisieron robarle, ya que no era la primera vez que habían querido ingresar al bar de vino de Ayacucho y España.

“Creemos que fue por un intento de robo, porque la verdad es que en 8 meses, cuando abrimos el local, no hemos tenido conflictos con nadie de la ciudad. No sabemos si fue intento o robo porque no contabilizamos los faltantes. Sufrimos importantes daños no sólo en la mampostería sino en electrónicos y demás”, detalló Ibarra.

En busca de conocer las causas de la explosión, el propietario señaló que “la policía analiza las cámaras de seguridad de la zona”, y contó que según la brigada de explosivos “fue una bomba casera importante”.

Por otra parte, el propietario, que se instaló hace un año y medio en Mar del Plata proveniente de Capital Federal, contó que este suceso no va a impedir que este lunes abran sus puertas, en la previa al Día del Maestro, fecha de gran movimiento en los locales gastronómicos.

“Estamos limpiando todo y este lunes queremos abrir. Mañana es el Día del Maestro y queremos y necesitamos trabajar”, concluyó.