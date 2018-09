Por falta de personal en la Dirección de la Mujer, "muchas mujeres podrían quedar sin asistencia"

En tan sólo una semana se reducirá notablemente el personal a cargo de la Dirección de la Mujer y muchas mujeres que hoy en día reciben asistencia terapéutica y legal podrían quedar desamparadas debido a la falta de profesionales.

Por eso, desde las oficinas ubicadas en Alberti al 1500 piden la incorporación de tres psicólogas, dos trabajadoras sociales y una abogada.

"Sucede que de las dos psicólogas que actualmente tenemos, una se jubila y la otra se traslada a otro cargo", explicó a 0223 Susana Mercado, directora del organismo local. Las 40 mujeres que asisten a los grupos de ayuda y reflexión podrían quedar sin atención, por lo que "el reemplazo debe ser inmediato".

Aunque las vacantes son dos, el pedido es de tres profesionales, para cubrir los espacios descentralizados que funcionarán en Batán y Sierra de los Padres pronto. En cuanto a la apertura de esos espacios, Mercado señaló que "se están levantando las instalaciones y en los próximos días vendrá el ministro Ritondo a inaugurarlas, pero depende de la agenda de él".

La solicitud que realizan desde la Dirección de la Mujer a las autoridades municipales se completa con una abogada, debido a que "de las dos que hay una inició su licencia por maternidad y la otra no trabaja todos los días con nosotros porque está a préstamo de ARM".

"El año pasado se atendieron 500 mujeres y este año la cifra ya es más alta", sostuvo la titular, por eso el también "se necesitan dos trabajadoras sociales más".

La demanda de parte del as mujeres que buscan auxilio "ha crecido un montón", y si no se incorpora nuevo personal de manera urgente "muchas mujeres van a quedar sin asistencia". "La lista de espera es ya de 11 mujeres y si no tenemos quién las atienda, ¿qué va a pasar?, la lista va a crecer", se preguntó Mercado.

"Es peligroso porque nos vamos a convertir en un lugar que recibe demandas pero no da soluciones", sentenció la referente local.

Este martes 11 de septiembre a las 11 de la mañana el Movimiento de Mujeres y Diversidad organizará una manifestación para hacer visible el pedido y exigir que el Ejecutivo local se haga cargo d ela situación. "Deben garantizar la asistencia de las mujeres en situación de violencia en forma integral y oportuna, asegurando el acceso rápido y eficaz en los servicios creados para abordar la problemática, como asimismo llevar adelante todas las acciones conducentes para efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia hacia las Mujeres", sostiene el colectivo.