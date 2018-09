Solicitan tomar acciones preventivas para evitar la aparición de mosquitos

Ante la presencia de temperaturas más cálidas, el Departamento de Control de Plagas y Vectores del Ente Municipal de Servicios Urbanos recomendó tomar recaudos para evitar, en particular, la proliferación del mosquito del Dengue.



En ese sentido, su titular, Conrado Murdocca afirmó que “aunque haga frío no significa que no haya actividad de los moquitos, hemos encontrado larvas vivas debajo de la escarcha de los charcos. General Pueyrredon se encuentra libre del vector del Dengue y debemos extremar las precauciones para que continúe así".



“Pedimos a todos los vecinos que vuelquen los elementos que pueden llegar a contener agua; limpien las canaletas; corten el pasto porque debajo de un pastizal están dadas las condiciones ambientales de humedad y temperatura como para que la larva se desarrolle, y también por otras alimañas que pudieran aparecer; así como conservar la limpieza de los terrenos”, solicitó Murdocca.



Durante el invierno, “la larva baja la tasa de metabolismo frente a la baja temperatura del ambiente y sobrevive, es decir que se ha vuelto más resistente”, explicó el especialista, subrayando que “se han encontrado larvas vivas debajo de la escarcha de los charcos. Parecen muertas pero si se las lleva al laboratorio y se les da calor, empiezan a revivir”.



En tanto, dado el inicio de la primavera, y el gradual aumento de las temperaturas, desde el Departamento se desplegarán los primeros operativos de desinsectación. “Comenzaremos en el Bosque Peralta Ramos, barrios Reserva Forestal de Zona Sur, y terminaremos en Zona Norte, en las áreas más proclives”, dijo. Se trata de un insecticida biológico preventivo (BTI) que se coloca con aparatología manual en lugares estratégicos, y que afecta sólo a la larva de los mosquitos.



Por otra parte, respecto al control de roedores que lleva adelante el Departamento, Murdocca detalló que “cuando visitamos la plaza San Martín aprovechamos para ir al Teatro Colón que se encuentra cerrado por refacciones y al Palacio Municipal, en todos ellos hemos notado una notable merma en la presencia de roedores”.



Desde el área indicaron que se trabaja con estaciones de monitoreo, es decir, se colocan cebos parafinados en lugares donde previamente se halló algún tipo de actividad, y los últimos registros han arrojado que “los cebos están enteros, sin tocar”, confirmaron.



Estas tareas también se están llevando a cabo en las Plazas Rocha, Eva Perón, Pueyrredon y sector costero, donde recientemente “revisamos las estaciones monitoreo que ya habíamos puesto, y no hubo evidencias de actividad; para mayor seguridad volvimos a poner cebos y venimos a la semana a supervisar la situación”, puntualizaron.