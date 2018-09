Cooperativas sociales reclaman la entrega de alimentos y temen que haya un “estallido social”

Un grupo de trabajadores que pertenecen a la cooperativa Nueva Esperanza cortaron el tránsito frente al Municipio, para reclamar al Ejecutivo que hace tres meses que no reciben bolsones de alimentos y en muchas familias “hay desesperación”. Advierten que de prolongarse esta situación, “podría haber un estallido social”.

“Reclamamos por la situación alimentaria de los vecinos. No han cumplido con el compromiso, después del acampe de los 47 días, que la mercadería debía llegar mensualmente. No han cumplido y durante 3 meses estuvimos dialogando para destrabar esta situación. No lo hemos podido lograr porque el Municipio es muy cerrado en su postura y no beneficia a los vecinos”, contó Paola Tournoud, referente de la cooperativa La Nueva Esperanza, en diálogo con 0223.

La dirigente contó que luego de tener varias reuniones con Desarrollo Social, recién este martes al advertir la movilización, funcionarios del Municipio los llamaron por teléfono para “reconciliar la situación”.

“Nos dijeron que el Intendente nos ofrecía entregarnos los bolsones de alimentos. Pero quieren que firmemos antes de recibirlos. Eso no lo vamos a hacer”, remarcó Tournoud.

“No es justa la postura de Arroyo, está mal informado. Que él sepa que no le debemos nada al Municipio y lo invitamos a que el mismo en persona venga y verifique que las familias de Nueva Esperanza están recibiendo los bolsones alimentarios”, añadió.

“El Estado municipal, provincial y nacional les dolió los 47 días de Acampe, lo del Inzue, que nos hayamos encadenado. Les duele que nosotras como mujeres tenemos una lucha organizada para reclamar lo que está pasando. Muchas mujeres lloran por la falta de comida. Hoy están haciendo cola para tomar una taza de leche. Estamos peligrando que algún día tengan la necesidad de hacer cosa que no deberían hacer y que no estarían bien. Que pueda ocurrir un estallido social. Nosotras tratamos de llevarles paz a los vecinos, una esperanza que esto se puede resolver. Y que este gobierno va a cambiar su postura de no importarle la gente necesitada y de los más pobres. No entendemos porque nos hacen esto”, concluyó.