Argentina fue de mayor a menor y empató con Colombia

Tras la goleada frente a Guatemala en el inicio del nuevo ciclo, la Selección argentina exhibió un buen nivel general, con un primer tiempo en el que dominó a Colombia, pero ante el que no pudo romper el 0-0 en el cierre de la gira por Estados Unidos.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el combinado albiceleste tuvo un buen arranque y los primeros 20 minutos manejó la pelota a su antojo gracias al despliegue de Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Rodrigo Battaglia.

En ese arranque, Gonzalo "Pity" Martínez volvió a sintonizar con Palacios, tal como había sucedido el pasado viernes frente a Guatemala, y se notó a la hora de quebrar la defensa cafetera, aunque no se tradujo en goles. Sin embargo, con el correr de los minutos el encuentro se puso áspero, errático e impreciso por parte de ambos conjuntos. Incluso, el arquero albiceleste Franco Armani fue protagonista en un par de ocasiones de los cafeteros.

El entrenador interino Lionel Scaloni, que propuso algunas modificaciones en el once inicial, sacará sus conclusiones rumbo a la siguiente doble fecha en octubre, cuando enfrentará a Egipto y Brasil, en Medio Oriente.

Síntesis

Argentina (0): Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Rodrigo Battaglia, Exequiel Palacios; Maximiliano Meza, Mauro Icardi y Gonzalo Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Colombia (0): David Ospina; Deivar Machado, Davinson Sánchez, Jeison Murillo, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Juan Guillermo Cuadrado, Helibelton Palacios, Helibelton Muriel, Juan Fernando Quintero y Radamel Falcao García. DT: Arturo Reyes.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Franco Cervi por Martínez (A); 9m Paulo Dybala por Palacios (A); 17m Carlos Bacca y Matheus Uribe por Muriel y Cuellar (C); 25m Leandro Paredes y Cristian Pavón por Meza y Lo Celso (A); 28m Nicolás Benedetti por Quintero (C); 33m Sebastián Villa y Luis Díaz por Falcao García y Cuadrado (C); 40m Giovanni Simeone y Marcos Acuña por Tagliafico e Icardi (A).

Estadio: MetLife (New Jersey).

Árbitro: Ismail Elfath (USA) .