Fomentista desmienten acusación de Arroyo y acusan al Municipio de “violencia institucional”

Acusando de tener presuntas irregularidades en la rendición de cuentas en el monto entregado para la contraprestación de servicios, la semana pasada el intendente Carlos Arroyo decidió iniciar acciones judiciales contra las sociedades de fomento de los barrios San Antonio, Los Acantilados, Libertad, Fray Luis Beltran y El Marquesado.

Ante esta denuncia, la presidenta de la sociedad de fomento de Acantilados, Cecilia Zampini, sostuvo que la secretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, “avalada” por el intendente Arroyo, “hostiga” a través de “mentiras” las asociaciones vecinales que realizan reclamos a la Comuna. Por esta “persecución” a los fomentistas, esperan una respuesta por parte de los concejales.

“La funcionaria, que a nuestro entender no funciona, lejos de cumplir con su función específica, que debe ser la de favorecer el acercamiento de los vecinos a las entidades vecinales, ayudarlas en su desarrollo y vincularlas con el estado municipal, las destrata y las agravia con total liviandad contra quienes se organizan para poder dar respuestas a sus comunidades", expresó Zampini, a través de un comunicado.

Asimismo agregó: "Esta vez sus mentiras están dirigidas a dejarnos en falta acusándonos de no haber rendido cuentas de las inversiones que realizamos en nuestros barrios. Evidentemente esta funcionaria no funciona porque no conoce la normativa ni la jerarquía de un funcionario de ley como es el contador municipal quien ha aprobado rendiciones que ahora ella pretende desconocer".

"Esto sin dudas forma parte de la crónica del hostigamiento y la persecución a las entidades vecinales que somos críticas del gobierno municipal, a pesar de asfixiarnos financiera y administrativamente, elegimos seguir funcionando porque entendemos que estos espacios de encuentro de la comunidad son fundamentales para promover una verdadera cultura de la ciudadanía y la participación activa. Aclarando que no estamos de acuerdo con Arroyo y su equipo de gobierno sencillamente porque el Estado está ausente en los barrios", remarcó la fomentista del sur.

"Marinier no sólo miente avalada por el Intendente, sino que en muchísimas oportunidades procedió con malicia trabando la posibilidad de concluir trámites y fabricando denuncias infundadas para perjudicar a entidades vecinales que no le son funcionales. El hecho es de gravedad absoluta y se encuadra en violencia institucional”, remarcó.

Para concluir, Zampini dijo: "Por todo esto nos reunimos con los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante y quedamos a la espera de medidas que puedan reparar la situación de violencia institucional, especialmente de los concejales del oficialismo compuesto por las distintas bancadas del frente UCR- Pro y Agrupación Atlántica que forman parte de este gobierno", cerró.