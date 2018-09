Como más le gusta: Alvarado lo ganó en el final en Río Negro

¡A lo Alvarado! En su salsa, con un muy buen primer tiempo, aguantando con solidez en el complemento y dando el golpe en el final, cuando firmaba el empate. Así, el "torito" se vuelve con tres puntos de oro de Río Negro, le ganó por primera vez como visitante a Cipolletti por 1 a 0, con un anticipo bárbaro de Gaspar Gentile a los 45' y con una notable actuación de Matías Degrá, decisivo cada vez que lo llamaron a intervenir. El conjunto de Mauricio Giganti es el único líder de la Zona 1 del Torneo Federal A y el martes a las 20 recibe a Villa Mitre de Bahía Blanca en el José María Minella.

Lejos de especular con ser visitante o ver lo que hacía Cipolletti, Alvarado salió a "La Visera de Cemento" como si fuera el local, presionó alto y llevó el desarrollo cerca del área de Caprio. Tras unos minutos de estudio, en los que los de Mauricio Giganti tenían la pelota pero les costaba llevar peligro, aparecieron las primeras opciones de gol. Al igual que en el debut, la pelota parada fue una vía importante del ataque del "torito" y Gaspar Gentile tuvo la apertura del marcador luego de un córner y un rechazo con los puños del arquero, pero el cabezazo del exTemperley se fue apenas encima del travesaño.

El entrenador pampeano planteó bien el partido, le tapó a De La Fuente que había sido el más claro ante Villa Mitre, y Julián Bonetto no lo dejó participar al volante central, no tuvo tanta injerencia en ataque, pero cumplió la función que le pidieron y le quitó protagonismo al mediocampista albinegro. Entonces, Cipolletti no tenía juego ni ideas, apostó a los pelotazos largos y facilitó la tarea de la última línea marplatense que nuevamente mostró solidez. Cristian Canuhé no pudo aprovechar un tiro libre en la medialuna y Nicolás Caprio se convirtió en figura ahogando el grito primero ante un buen remate lejano de Fernando Ponce y, de ese córner, una buena improvisación del "10" que intentó un taco tras el cabezazo de Emiliano López, pero el "1" sacó por encima del travesaño.

En los 10' finales de la etapa inicial, cayó la intensidad de Alvarado y trató de adelantarse el local, sin claridad en la elaboración, pero con el peligro que generaban los hombres de ataque. Y Maximiliano Herrera hizo revolcar a Matías Degrá, que había tenido una noche tranquila y tuvo que volar hacia su izquierda para sacar un buen disparo desde afuera del área, y luego el arquero volvió a mostrar una buena respuesta ante otro remate lejano y el "1" se estiró para quedarse con la pelota sin dar rebote.

En el complemento, Cipo intentó seguir como en el final de la primera parte, pero le duró poco. Apenas un desborde de Vergara que conectó Chironi y obligó otra buena respuesta de Degrá, después fue más ganas que otra cosa. El juego seguía peleado en la mitad de la cancha, se inclinaba hacia el arco marplatense pero no pasaba mayores sobresaltos, la defensa se encargaba de desactivar todos los avances albinegros y la desesperación se apoderaba del dueño de casa con el correr de los minutos.

El partido tuvo momentos de dramatismo cuando los dos quisieron ir por la victoria, cuando los cambios le dieron aire fresco, pero siempre con Cipolletti tratando de ir hacia el arco de Degrá sin ideas y el "torito" con tranquilidad, sacando todo lo que caía cerca de su área, intentando cuidar la pelota y concentrados para no dejar nada librado al azar. Y en el cierre, cuando el empate parecía no moverse, apareció la jerarquía de Rodrigo Depetris, que instantes antes había hecho un esfuerzo supremo para retroceder en un contra ataque y cortar un avance claro del local, la agarró casi sobre el córner y en vez de cuidarla se acomodó y sacó un remate fuerte al primer palo, para el anticipo de Gaspar Gentile que sorprendió a Nicolás Caprio y la desvió para desatar la locura de todo el banco de Alvarado.

El tiempo de descuento fue con Cipolletti desesperado, con un tiro libre que encontró la cabeza de un jugador local y terminó de decretar a Matías Degrá como figura, con una respuesta brillante del arquero para cachetear al córner. Los centros siguieron cayendo en el área pero la historia estaba sellada. Alvarado pisó fuerte en el sur del país, golpeó duro y vuelve con el bolso lleno de felicidad y tres puntos que valen oro, en una cancha donde no muchos van a ganar y donde el "torito" no había ganado nunca en 10 presentaciones.