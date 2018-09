Alvarado quiere pisar fuerte en Río Negro

Cuando sale el fixture para la temporada, el encuentro con Cipolletti no es uno más. Por historia, es de los más esperados, es otro de los equipos que en la previa arranca como candidato en la Zona 1 del Torneo Federal A y, también, porque cuando toca jugar en "La Visera de Cemento", es un dolor de cabeza el césped sintético que le quita algo de naturalidad al juego. En ese contexto, Alvarado fue a Río Negro con un objetivo claro de traerse algo, si se pueden los tres puntos mejor, pero uno no sentaría mal tras haber ganado en el debut. A las 21, abren la segunda fecha.

Si bien recién empieza, este tipo de torneos y la seguidilla de partidos hace que cada uno sea importante. Cipolletti cayó en el debut ante Villa Mitre en Bahía Blanca y su gente obliga a una rápida recuperación no sólo desde el resultado, sino desde un funcionamiento que ha dejado mucho que desear. Por su parte, el "torito" dejó una buena impresión en la presentación frente a Independiente de Neuquén, y a su buen rendimiento le tratará de agregar mayor contundencia para volver con una sonrisa del sur del país, acomodarse como uno de los favoritos y generar un dolor de cabeza a otro de los candidatos.

En lo futbolístico, Víctor Zwenger mantuvo la calma pese a la derrota en Bahía y apostaría a los mismos once. El entrenador sabe de la importancia de darle rodaje a un equipo y, por lo tanto, no realizaría modificaciones y pondría un conjunto que no se caracteriza por la vocación ofensiva y prioriza la solidez. Otro punto a favor del albinegro, es la historia, ya que Alvarado no pudo imponerse nunca en las 10 veces que pisó "La Visera de Cemento", con 8 triunfos locales y dos empates.

Más allá de eso, Mauricio Giganti lo ve como una nueva historia y, a diferencia de su rival, el punto fuerte del "torito" está de mitad de cancha en adelante y no se guardará nada, irá a buscar el partido desde el arranque, consciente de la presión que tendrán los dueños de casa. Como de costumbre, el entrenador no dio indicios de los once, pero no se esperan demasiados cambios. El ingreso de Emanuel Urquiza en el lateral derecho por Darío Stefanatto (Matías Caro se pararía como volante central), podría ser la única modificación respecto a los que arrancaron frente a Independiente de Neuquén.