La AFA realiza prueba de jugadoras en Alvarado

El cuerpo técnico de la Selección Argentina de fútbol femenino estará en Mar del Plata para observar jugadoras bonaerenses y no federadas de categoría 2000 a 2005. Las pruebas se realizarán el sábado a las 10 en el predio de Alvarado y la organización, además de la AFA, correrá por cuenta de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFFEBA). Para las pruebas se han inscripto alrededor de 100 jugadoras de la ciudad, la zona y el resto de la provincia de Buenos Aires.

Será una muy buena oportunidad de mostrarse para un montón de buenos valores que existen en el Interior del país y es una muy buena iniciativa de la Comisión de Fútbol Femenino de la AFA, encabezada por Ricardo Pinella, quien estará en Mar del Plata.

La prueba ha generado mucha expectativa en las jugadoras vinculadas a AFFEBA, que irán en busca de su sueño teniendo como reflejos a Milagros Menéndez, Marina Delgado y Maricel González, jugadoras surgidas de las competencias locales que hoy están en la UAI Urquiza, el mejor equipo del país. Menéndez, de hecho, forma parte de la Selección Argentina Mayor. Otro de los ejemplos es el de Brenda Pereira, arquera de Aldosivi que se ganó un lugar en la lista del Sudamericano Sub 17 y los Juegos ODESUR luego de una prueba en nuestra ciudad.

AFFEBA colaborará con la organización de las pruebas, tal como lo hiciera y con buen suceso en el Cuadrangular Internacional de Selecciones Sub 17 que se disputó en el Minella en febrero y tuvo a Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Chile como participantes. Será también una buena oportunidad para mostrar el crecimiento de la institución y del semillero del fútbol femenino en Mar del Plata, que actualmente cuenta con alrededor de 1000 jugadoras y una categoría Sub 12 y dos Sub 15.