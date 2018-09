Alvarado quiere llegar con puntaje ideal a la fecha libre

El comienzo fue inmejorable para Alvarado en la Zona 1 del Torneo Federal A. Porque en el debut jugó bien, le costó abrir el partido, pero se impuso con autoridad y justicia a Independiente de Neuquén. Después, le tocó ir a Río Negro a una cancha donde nunca había podido festejar y se trajo tres puntos de oro, sobre la hora, para que no sólo lo sintiera en lo matemático sino también en lo anímico. Y este martes a las 20.30, buscará ratificar esto y estirarlo ante Villa Mitre de Bahía Blanca, que tiene la ventaja de haber tenido fecha libre y llega descansado.

La cabeza es clave y más allá de tener un viaje largo en las espaldas, con 90' intensos en el piso sintético de "La Visera de Cemento" y apenas dos días de movimientos previos al encuentro con los bahienses, el plantel de Alvarado está muy bien, con muchas ganas de jugar y consciente que pueden sacar diferencia rápidamente en una zona que comenzó pareja y en la que el "torito" es el único que ganó en sus dos presentaciones. El otro con puntaje ideal, es su rival, pero con un partido menos porque descansó el fin de semana.

Sin dudas la baja de Francisco Molina es un dolor de cabeza para Mauricio Giganti, porque el hombre de Miramar fue la llave para abrir el juego ante Independiente, desniveló permanentemente y llegaba en un alto nivel. Pero la molestia que lo hizo salir en Río Negro no le permite estar al 100% y, teniendo en cuenta que después habrá descanso, entendieron que lo mejor era que descanse, se recupere en su totalidad y no arriesgue a que la pequeña lesión se convierta en algo más importante y perderlo por más tiempo. Entonces, "Pancho" quedó fuera de la lista de concentrados y el técnico tendrá que decidir quién será su reemplazante: Rodrigo Depetris y Nicolás Trecco, aparecen con mayores chances, aunque no se descarta la posibilidad de Brian Visser.

Por el lado de Villa Mitre, tiene la ventaja de no haber jugado el fin de semana y haber tenido más tiempo para preparar el encuentro luego de la victoria inaugural ante Cipolletti. El entrenador Carlos Mungo contará con el regreso de Carlos Herrera, que ocupará un puesto de ataque en lugar del exAlvarado Patricio Escott. Sin embargo, no contará con Emanuel Sesma que arrastra una molestia y será reemplazado por Brahiam Cuitiño. El resto, serán los mismos que festejaron en el debut.