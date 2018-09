Organizaciones sociales cortaron la Autovía 2: piden trabajo y la actualización de los planes

El Polo Obrero, el MTR -Votamos Luchar, Movimiento Teresa Rodríguez, CUBA, Cooperativa A Trabajar y Barrios Unidos en Lucha, entre otros, realizan desde las 11 un corte total de la ruta 2, expresando su descontento por las políticas sociales del gobierno de Mauricio Macri.

Afirman que no hay trabajo para las cooperativas, que desde hace un año no tienen ningún aumento de los planes sociales, que han quedado “pulverizados” por la inflación.

“Estamos exigiendo reapertura inmediata de los puesto de trabajo y que bajen los programas sociales a los compañeros que no están trabajando en las cooperativas y que no tienen nada. Que sea un aumento claro porque el Gobierno sale diciendo un montón de cosas y no pueden subsistir con un programa social de $5500”, indicó a 0223, Marcos Carboni, del MTR.

En las inmediaciones al corte se observa mucha presencia policial. (Foto:0223)

