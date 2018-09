Experiencia positiva de River en el Provincial Sub 18

River Cafer tuvo la positiva experiencia de vivir un Provincial de Clubes Sub 18 en Junín. Más allá de los resultados, las vivencias quedarán para siempre. Así lo dejaron en claro la capitana Chiara Bettiga y su compañera Giuliana Bassani.

Bettiga analizó que "el equipo tuvo un buen rendimiento a pesar que quedamos 12°. Hay que tener cuenta que viajamos con un 70% de jugadoras de y que los otros equipos tenían más experiencia. Tuvimos un buen desarrollo y siempre fuimos a buscar los partidos sin darlos por perdidos". Sobre su rol, contó: "es una gran responsabilidad y orgullo. Intenté llevar el equipo siempre para adelante sin importar lo que pase, alentar y unir a todas dentro y fuera de la cancha".Además, la capitana habló sobre el aporte personal y dijo: "dejé todo en cada partido, ayudé a mis compañeras cuando lo necesitaron y aporté la experiencia individual y grupal que obtuve previamente en otros torneos".

Finalmente, opinó sobre los puntos fuertes del equipo y la importancia del viaje. "Cambiamos todas el yo individual por el nosotras y se volvió muy unido. Estuvo fuerte dentro y fuera de la cancha. A lo largo del torneo aparecen personajes que divierten a todo el grupo y todas se apoyan unas a las otras. Al compartir los cuatro días juntas terminamos formando una familia de 20 hermanas y eso es lo más importante. Ojala sigamos teniendo Regionales para que todas puedan tener la oportunidad de vivir la experiencia".

Giuliana Bassani, otra de las jugadoras del equipo, contó que "tuvimos un buen rendimiento porque logramos no perder ningún partido de la Zona aunque no pudimos clasificar a la siguiente ronda. Arrancamos siempre perdiendo y en estos torneos es muy difícil dar vuelta un resultado, así que considero que el rendimiento del equipo no fue malo".

A la hora de elegir un buen momento deportivo del Regional, Bassani contó: "contra 9 de Julio, porque arrancamos perdiendo 1-0 en el primer cuarto y faltando solo 3 minutos para el final del partido logramos meter un gol de córner corto. El equipo en ningún momento dio por perdido el partido y el hecho de empatarlo casi al final nos demostró que si estamos unidas se puede y recuperamos la esperanza".

Después, Bassani eligió uno sobre el que le gustaría tener revancha. "En el mismo partido en un córner corto en contra hubo un rebote, la bocha quedó ahí, me tiré y se me escapó el palo de las manos, no pude sacarla y nos hicieron el gol", relató.

Sobre su aporte, contó: "dentro del equipo éramos muy pocas jugadoras de Quinta. Tuvimos que ponernos el equipo al hombro para poder guiar y ayudar a las jugadoras más chicas, por eso tuve bastante tiempo dentro de la cancha y sentí una gran responsabilidad que disfruté mucho. Traté de aportar lo mejor de mí mientras mí estado físico me acompañara y poder ayudar al equipo dentro de mis posibilidades".

Sobre la experiencia de viajar, Bassani destacó: "siempre se piensa en las experiencias y en lo bien que la vas a pasar con el equipo, más allá de lo deportivo. Personalmente puedo decir que mí equipo es un grupo humano muy lindo dentro y fuera de la cancha, por eso estos viajes significan una experiencia única para conocernos mejor entre nosotras y compartir nuevas experiencias ya que pasamos juntas varios días y cada una se lleva anécdotas del equipo y recuerdos positivos".

El plantel estuvo integrado por Agostina Alem, Agustina Barrionuevo, Giuliana Bassani, Chiara Bettiga, Giuliana Bettiga, Morena Campomori, Lucila Carrizo, Micaela Cejas, Estefanía Di Nardo, Cielo Espinoza, Daniela Fournier, Florencia Ledesma, Sol Ledesma, Lucían Millán, Agostina Montes de Occa, Iara Montes de Occa, Valentina Muliero, Catalina Ramírez, Kiara Rodríguez y Lara Terranova.

Además viajaron Alberto Lizundia y Mario Fernández (entrenadores), Martín Montes de Occa (presidente de la delegación), Sonia Villalba (jefa de equipo), y Susana San Martino y Débora Porras (asistentes).

Las chicas comenzaron con tres empates: 1-1 con Los Miuras de Junín, 2-2 con Argentino de Bahía Blanca y 1-1 con 9 de Julio. Luego vencieron a Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 2 a 1 y finalmente cayeron con Mar del Plata Club 3 a 0 y con Argentino de Bahía Blanca 2 a 1.