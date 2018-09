¿Otra pelea en puerta?, chau, chau adiós y mirá quién te defiende

Otro choque con Provincia

El gobierno de María Eugenia Vidal tiene resuelto volver a apostar fuerte a Mar del Plata en la próxima temporada. Repetirá los acuerdos que el Banco Provincia selló con supermercados, empresarios de teatros y restaurantes para que la gente pueda tener importantes descuentos y se reactive así el alicaído consumo.

La disparada del dólar también ilusiona a los artífices de ese plan, que apuestan por un turismo masivo en la Costa Atlántica, ante un cambio desfavorble para viajar al exterior.

Y en ese marco, las playas públicas gratuitas, con servicios, serán otra vez el caballito de batalla del gobierno provincial para la temporada. Por eso este martes, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia presentó una nota oficial para que el municipio le ceda el uso de dos playas: Constitución y la Costa y la playa frente al Museo MAR.

La presentación podría ser eje de un nuevo conflicto entre el Ejecutivo provincial y el municipal, porque esas dos playas forman parte de un paquete de playas que el Emtur pretende licitar bajo la modalidad de balnearios equipados. Se trata de una iniciativa del intendente Carlos Arroyo que busca que haya sombras móviles (sombrillas) y que se concesionen servicios gastronómicos.

Ese expediente es eje de un fuerte debate en las comisiones del Concejo Deliberante, pero ahora el pedido del gobierno provincial le sumará un nuevo condimento. ¿Qué harán los concejales más vidalistas?

Lo volaron

Mientras organizaciones sociales llevaban adelante un reclamo en el hall del Palacio Municipal para pedir se les faciliten los materiales necesarios para finalizar la construcción de viviendas del programa "Mejor Vivir", fueron sorprendidos con una denuncia penal de parte de las autoridades del Ejecutivo por provocar supuestos destrozos durante el pasado jueves.

A su vez, el intendente Carlos Arroyo firmó el decreto Nº 1885 con el objetivo disponer el inicio de un sumario administrativo contra el agente municipal que supuestamente permitió el ingreso de los manifestantes al hall de la Comuna. Además, se lo trasladó de área.

“Este Departamento Ejecutivo instrumentó un protocolo de actuación que rige el control de fiscalización del ingreso, permanencia y egreso del público en general a los edificios y oficinas públicas pertenecientes a la municipalidad”, explicó el jefe comunal, quien consideró que el empleado municipal tuvo que “tomar los recaudos y medidas necesarias para asegurar el orden en el Palacio Municipal”.

Sigue sin cobrar sueldo

El intendente Carlos Arroyo le prorrogó a partir del pasado 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año la licencia gremial sin goce de haberes al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Gilardi. Así se refleja en el decreto Nº 1840

En el mes de noviembre del pasado año, el Ejecutivo anunció el inicio de un sumario a la cúpula del gremio.

En aquel momento, el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, remarcó que “una veintena de trabajadores municipales, los cuales cumplían funciones en el sindicato no cumplieron tareas en su lugar de trabajo”.

Y explicó que los sindicalistas “no habían hecho uso de la licencia gremial sin goce de haberes. Por eso se dispuso una retención de los haberes correspondiente a octubre” de 2017.

Inician una auditoria por el virus informático

A través del reciente decreto Nº 1864, el jefe comunal decidió que se realice una Auditoria Integral para determinar las causas que provocaron hace pocos días los graves problemas en la red de informática de la Comuna de General Pueyrredon.

“Más allá de las dificultades técnicas y operativas que se han provocado, las mismas se han traducido en un importante perjuicio económico y patrimonial para el municipio”, afirmó el jefe comunal, quien pidió que se avance en una investigación a fin de “determinar las razones que motivaron tal situación, como asimismo las responsabilidades que le pudieran caber a los diversos funcionarios y agentes responsables de preservar el normal funcionamiento y protección de todos los sistemas”.

La denuncia contra Mourelle divide a AM

El exsecretario de Seguridad del municipio, Adrián Alveolite, salió a respaldar al secretario de Economía de la Comuna, Hernán Mourelle, ante la denuncia penal de acoso sexual presentada en su contra por una empleada municipal.

En la red social twitter, el exfuncionario y actual asesor del bloque de concejales de AM, expresó que “en esta ciudad está todo al revés. Un Gobierno que no gobierna y un Concejo que no respeta el principio de inocencia. Es una humilde opinión personal”.

“Una denuncia sexual es un tema muy grave como para estigmatizar a alguien sin condena judicial”, consideró Alveolite, quien fue denunciado por un hecho similar antes que finalizara el gobierno de Acción Marplatense.

En esta ciudad está todo al revés. Un Gobierno que no gobierna y un Concejo que no respeta el principio de inocencia. Es una humilde opinión personal. Una denuncia sexual es un tema muy grave como para estigmatizar a alguien sin condena judicial — Adrián Alveolite (@alveoliteadrian) September 14, 2018

A diferencia de Alveolite, la presidenta del bloque de concejales de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, le pidió al intendente Carlos Arroyo que separe del cargo a Mourelle y se avance en un sumario administrativo hasta que se resuelva con la instancia penal".

“Nos parece muy importante darle el apoyo a trabajadoras municipales que vemos todos los días como concejales, que se animen y denuncien lo que tengan que denunciar. No callamos ni admitimos violencia sexual ni laboral”, disparó la edil pultista.

Arenas movedizas en Playa Grande

A través de una nota presentada en el Concejo Deliberante, un grupo de vecinos manifestó su “total disconformidad” con las obras que se ejecutaron sobre el sector de arena, concesionada en el complejo de Playa Grande.

“Sin cartel de obra, sin normas de seguridad para sus trabajadores, sin exhibir ningún tipo de permiso, construyen un gimnasio sobre la playa, sobre la arena y con sentido de permanencia, no una construcción efímera; nos roban los espacios, nos quitan visuales, nos sacan el mar, el cielo y las ganas”, denunciaron los vecinos.

En declaraciones a Radio Continental Mar del Plata, el arquitecto Pablo Mastropasqua, uno de los firmantes de la nota presentada en el cuerpo legislativo, reveló que el arquitecto que habría realizado la obra clandestina habría sido el actual secretario de Planeamiento Urbano y Obras del municipio, Guillermo De Paz. ¿Será así?

Abad participó de Jornada sobre Adicciones en Mujeres

El presidente del bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad, participó de la Jornada sobre Adicciones en Mujeres, "Realidad y nuevos paradigmas" organizada por la diputada Maricel Etchecoin Moro.

"Esta es una problemática que ha cobrado nueva forma de aproximación, fundamentalmente en las mujeres y por eso es muy importante que se ponga en debate en lugares como estos", sostuvo Abad.

En el mismo sentido, el legislador marplatense agregó que "a partir de escenarios como estos, donde la sociedad se involucra y participa, podemos abordar y llevar adelante políticas públicas que sean exitosas".

Ciano con Mosca

Después de una sesión caliente, el concejal Ariel Ciano que visitó la carpa del Circo de la Audacia. En esta oportunidad, el edil massista estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de diputados bonaerense, Manuel Mosca.

"Compartió con nosotros la importancia de la Cultura y el Deporte en la ciudad, y la idea de que la carpa del circo se instale de forma permanente durante el invierno en la plaza frente al Museo Mar y en el verano, en la zona del Faro, por eso desde nuestro espacio vamos a insistir con una ordenanza para que esto se haga realidad", relató Ciano.

Además, el concejal del Frente Renovador afirmó que "todos quienes venimos hoy compartimos que en momentos como los que vivimos este tipo de expresiones e iniciativas autogestionadas y con amor hacia el arte y con compromiso social, no sólo deben ser destacadas sino también apoyadas".