Agustín Scenna y Juan Esteban de la Fuente, reconocidos antes de los YOGBA

El EMDER continúa con los homenajes en la anterior semana entregó dos plaquetas más, a los deportistas Agustín Scenna (remo) y Juan Esteban de la Fuente (básquet). El remero del Club Atlantis irá como primer suplente en la especialidad de dos largos sin timonel, mientras que el del Club Quilmes disputará la 3º edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El miércoles en el Colegio Fasta, Agustín Scenna recibió su plaqueta, en reconocimiento a su gran labor durante el proceso olímpico. El remero estará viajando a Buenos Aires, sin perder la ilusión de poder tener su competencia, “sentí orgullo, es emocionante. Me va a encantar verlos, me duele no poder estar adentro pero hice todo lo posible y llegue lo más lejos, que para mí está bien”, expresó el deportista marplatense.

El remero también comentó lo difícil que es llevar una vida como deportista de alto rendimiento, colegio y vida social. “Es complicado, la verdad que a veces llegas algunos puntos que la verdad no se qué hacer y ahí es cuando tenes que organizarte”.

“Mi familia y amigos me ayudan un montón. Se puede hacer, no es imposible solo tenes que organizarte y dedicarle todo el tiempo que puedas”, agregó el representante del Club Atlantis.

El viernes por la noche, el Ente de Deportes se acercó a las instalaciones del Club Quilmes, donde Juan Esteban de la Fuente recibió su respectivo reconocimiento.

“Me pone muy contento, sentirse apoyado por la Municipalidad, por gente que aprecia lo que uno hace y se lo reconoce, siempre agradecido”, expresó el medallista de plata de los Juegos ODESUR 2018. Además agregó “esta muy bueno que lo hagan conmigo y con cualquier otro deportista”.

El Ente de Deportes, a través de la División de Deporte Federado, llevará a cabo diferentes actos haciendo entrega de una plaqueta a los deportistas marplatenses que irán a los Juegos Olímpicos de la Juventud y quienes llegaron a la última instancia del proceso olímpico.

Esta acción se desarrolla bajo el marco de “Deporte formador de Referentes” y se lleva a cabo en las diferentes instituciones educativas o espacios de desarrollo de cada uno de los deportistas, con la finalidad de que ellos puedan transmitir el esfuerzo de este sueño olímpico y llevar los valores deportivos a sus comunidades.

El EMDER realizó también reconocimiento a los clasificados a los Juegos Olímpicos de la Juventud, Nahuel Schelling (patín) y Mauro Zelayeta (beach volley)

Más de 25 deportistas marplatenses iniciaron hace ya más de dos años un camino de preparación con vistas a su participación del los YOGBA 2018, hoy a menos de 40 días el EMDER inicia una recorrida por esos espacios educativos que formaron a estos jóvenes talentos y poder reconocerlos allí mismo.

En estos reconocimientos estarán presentes sus clubes, entrenadores, asociaciones, familiares y el Ente de Deportes.

Los deportistas que recibirán una mención serán Massimo Contessi (vela), Jimena Riadigos (beach handball), Diego Fernández, Franco Palmero y Alan Gadea (futsal), Bautista Tejerina y Santiago Martínez Etayo (rugby).