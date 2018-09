Alvarado se repuso dos veces y sumó un empate que sirve

Lejos estuvo Alvarado de repetir la actuación del debut ante Independiente. El rival era otro, el contexto también, la cancha hizo su parte y el trámite del partido fue raro, cambiante, con muchas imprecisiones y hecho a la medida de Villa Mitre que inquietó con los pelotazos largos para los delanteros que eran una pesadilla para los defensores. Y así llegó a los goles con los que se puso en ventaja en el primer tiempo y volvió a golpear en el arranque del complemento, cuando el "torito" había puesto las cosas como al principio. Otra vez lo pudo igualar el equipo de Giganti y después pudo ser para cualquiera de los dos, aunque el empate terminó siendo acorde al desarrollo.

El primer tiempo de Alvarado estaba a tono con el clima que había en el estadio: feo. Campo mojado, le costó mucho encontrar el juego, por momentos arriesgó demás en el fondo y no estaban las condiciones dadas para eso. Entonces, el Minella se enmudeció cuando Stefanatto tocó atrás para Degrá pero se la dio muy alta, el arquero quiso controlar y se le escurrió entre las piernas, con la suerte de que amortiguó la pelota y llegó a sacarla antes que entre. Los pases cortos no le daban resultado al "torito", la pelota picaba y salía disparada, las imprecisiones eran moneda corriente. El que se dio cuenta de eso fue Trecco que buscó un remate lejano que cayó antes de Tavoliere pero el arquero respondió en dos tiempos.

La fórmula de Villa Mitre, como siempre, en este contexto le servía más que nunca. Y así fue que uno de esos tantos intentos por buscar en velocidad a los delanteros, encontró a los centrales mano a mano con los delanteros, Mendoza no pudo en primera instancia con Tunessi que se abrió para la zurda y metió el remate fuerte, bajo, que superó la estirada de Degrá con tanta fortuna que el rebote le quedó servido a Maximiliano López que venía a la carrera y sólo la tuvo que empujar. Con la ventaja, la visita se sintió muy cómodo, esperó todavía más ordenado y apostaba al pelotazo para que Herrera y Tunessi se las ingenien o ganen en velocidad.

Alvarado tenía la pelota pero no generaba fútbol, no encontraba profundidad y los defensores del tricolor no tenían problemas en desarticular. Cuando intentaron por arriba se encontraron con la seguridad del arquero, que siempre rinde en este escenario, y en los remates desde media distancia no acertaron al arco. Estaba más cerca Villa Mitre del segundo que el "torito" del empate. La más clara fue de Tunessi, que agarró la defensa adelantada y partió habilitado atrás de mitad de cancha, Degrá salió a romper lejos pero el delantero llegó antes y la punteó para afuera, no tenía mucho ángulo y se tomó un tiempo más, la acomodó para la derecha y buscó el arco vacío donde apareció la providencial salvada de Emanuel Urquiza sobre la línea.



Lo mejor que le podía pasar a Alvarado era que termine el primer tiempo y Giganti pueda acomodar el equipo, ver cómo lastimar a una defensa que no mostraba fisuras. Y una pelota parada le dio la llave, córner que otra vez sacó el fondo, el rebote le quedó a Urquiza que metió al segundo palo, Depetris de palomita exigió una notable reacción de Tavoliere, pero la pelota siguió destino al palo izquierdo para que Fernando Ponce, en posición dudosa, inflara la red y sellara el 1 a 1 que fue un bálsamo camino al vestuario.

Sin embargo, la alegría le duró poco, porque a la vuelta del descanso, los bahienses golpearon rápido, con la fórmula conocida, el pelotazo largo para sus hombres de punta, otra vez Tunessi que ganó en velocidad e ingresando por la derecha sacó el remate fuerte, arriba, que superó a Degrá y sentenció el 2 a 1 que volvió pegar hondo en el ánimo de la gente. A diferencia de la primera parte, esta vez pudo reaccionar rápido el "torito". Enseguida, lo tuvo Trecco con un buen remate ingresando al área y otra vez apareció Tavoliere para ahogar el grito. La gente empujaba y lo llevaba al equipo para adelante y Villa Mitre llegaba poco pero con riesgo. Herrera ganó en un córner, en absoluta solidad, pero el cabezazo le salió al medio del arco y pudo tapar Degrá.

Giganti pateó el tablero, mandó a Bonetto y Visser por Depetris y Trecco, y la frescura y movilidad de los dos rápiditos desarticularon a la defensa, que en la primera acción con ellos, quedó muy abierta, se filtro Ponce por izquierda, asistió a Emiliano López que no se apuró, pensó, se sacó de encima al arquero y con el arco libre la mandó contra la red para dejar nuevamente todo como al principio. El juego estaba abierto, porque Alvarado iba y no se conformaba, mientras que Villa Mitre no se movía de su libreto, el mismo de siempre. Y en ese contexto, el local tenía más las pelotas y la visita las situaciones de peligro. Degrá empezó a tomar protagonismo y fue importante para ahogar dos veces lo que pudo ser el tercero.

El tramo final era abierto, dramático. Cada pelota parada era una pesadilla para las defensas. Ponce casi se recibe de héroe con un frentazo que encontró, cuándo no, a Tavoliere para sacar sobre su izquierda. González pudo se el que le diera el triunfo a los bahienses del otro lado, pero el empate le puso el moño al encuentro,