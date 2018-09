Robaron en el club Racing y los chicos no tienen luz en la cancha

Hace alrededor de dos meses que los robos en el Club Racing de Mar del Plata, tanto en la sede de Jara y Alvarado como en el espacio ubicado en Vertiz y Rufino Inda se intensificaron.

Este martes delincuentes se llevaron, por segunda vez, las luces de la cancha y los chicos que allí asisten deberán entrenar sin iluminación, hasta tanto el problema se resuelva.

"Eso es peligroso", explicó el presidente del club, Juan Carlos, en diálogo con 0223 y explicó que sin luz "se pueden golpear".

Los robos en la entidad "se viene sufriendo hace tiempo", y cada vez que sucede a los integrantes se les hace muy difícil remontar la situación. "No tenemos dinero como otros clubes como para reponer rápido lo que se llevan", sentenció el hombre.

"Vinieron durante tres días seguidos a llevarse las luces y como si no fuera suficiente se robaron también los cables", dijo enojado el presidente. Días atrás faltaron elementos de los baños, del buffet y otros espacios.

Por el momento cámaras de seguridad no hay. "Pero estamos pensando en ponerlas, lo que pasa es que todo nos cuesta mucho, la situación en la que vivimos no es buena y la plata no alcanza", concluyó con tristeza el referente.