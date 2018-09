Guillermo Arroyo defendió el acuerdo con el Ceamse: “Mar del Plata pasará de un predio de residuos a tener un complejo ambiental” 

En el marco de una sesión especial del Concejo Deliberante, el oficialismo buscará este jueves aprobar el tercer convenio que rubricó el municipio con el Ceamse para financiar con 150 millones de pesos las obras que ejecuten en el predio de disposición final de residuos en Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, defendió la iniciativa. “Lo que estamos haciendo a través del Ceamse en forma conjunta es llevarlo a un complejo ambiental y no lo que era antes, que era un predio de disposición final de residuos”, explicó el edil oficialista.

A su vez, el hijo del intendente adelantó que “la Coalición Cívica acompañará este expediente. Me he comprometido a impulsar el funcionamiento de la comisión de seguimiento de las obras en el predio de residuos. Es lo que me ha pedido la concejal Angélica González”.

“El interbloque de Cambiemos acompañará la convalidación de este expediente. Le quiero pedir a la oposición que acompañe este convenio porque es buenísimo para la ciudad. Es la solución definitiva de la disposición final de residuos”, remarcó Guillermo Arroyo.

El acuerdo del municipio y el Cemse se enmarca dentro de la colaboración que la Provincia presta a los municipios en aquellos proyectos de obras y servicios públicos que resultan de interés social.

Además, este convenio está relacionado con los celebrados el pasado 11 de junio para la operatoria del predio y la ampliación de la Planta de tratamiento de líquidos lixiviados y la construcción de la planta de gestión social que fueran aprobados en el HCD.

De esta manera, mediante este subsidio de la provincia de Buenos Aires se garantizarán las obras y la financiación de los sectores B y C del módulo 1 del relleno sanitario consistente en ampliar la capacidad para la disposición de residuos sólidos urbanos en el Partido de General Pueyrredon.