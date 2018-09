Di Cesare: “El factor confianza es clave y es lo que está faltando sobre nuestro país”

Junto a sus pares de General Puerredon, Mar Chiquita y Balcarce, el intendente de General Alvarado, Germán Di Cesare, firmó días atrás un convenio de reciprocidad para la formación de recursos humanos y técnicos tendientes a promover el desarrollo productivo local y regional. Tras la rúbrica del acuerdo, el dirigente massista dialogó con 0223 sobre la situación del partido, de la provincia y del país.

“Las tendencias mundiales son a la regionalización y, más allá de la división política que hay en la provincia de Buenos Aires, que es muy grande y con distintas características, me parece muy saludable que nos empecemos a reunir para crear este tipo de convenios productivos, a fin de identificar cuales son los productos de la zona sobre los que se pueda dar terminación a la cadena de valor y ver que, si falta algún elemento, se pueda producir en la zona”, detalló el jefe comunal.

En esa línea, amplió: “La idea es trabajar en conjunto pensando en que tenemos una zona muy rica desde lo agro alimenticio. El mundo demandará alimentos, desde los países emergentes dentro de 10 a 20 años habrá 2.100 millones de personas pidiendo alimentos que están pasando de clase muy baja a clase media. Es una gran oportunidad para la Argentina de cambiar la logística para que el día de mañana podamos exportar más, ponernos competitivo rápidamente y estar a la altura de las circunstancias”, entendió Di Cesare.

Consultado por la repercusión que tendrá la devaluación en la próxima temporada de verano, el intendente de General Alvarado se interesó por separar los tantos más allá del beneficio que podría tener el turismo interno: “Estamos preocupados por la economía en la Argentina. El factor confianza es fundamental y es lo que está faltando sobre nuestro país. Pero en términos locales, por ahí esta devaluación que hubo respecto del dólar a los lugares turísticos como Miramar o Mar del Plata nos va a potenciar. Vamos a trabajar para que justamente el sector privado no suba los precios y que aproveche esta circunstancia, que es una situación no buena para el país en general pero sí positiva para el rubro turístico”, analizó.

Respecto a la iniciativa “Mar del Plata Te Hace Feliz” que lanzó el año pasado la gobernadora María Eugenia Vidal, Di Cesare también eligió analizarla desde dos lados diversos: “Lo comentaba el año pasado, si me decís en términos generales, no me gustó que sea solo para Mar del Plata. Me parece bárbaro que sea para Mar del Plata, pero debería ser para todos los lugares de la costa. Por la particularidad que tiene Miramar, que está a 30 minutos, siempre a nosotros nos será beneficioso que a Mar del Plata le vaya bien. Siempre digo que si le va bien a Mar del Plata a nosotros nos produce un balance positivo, más allá del público propio que tenemos. Este tipo de políticas sirven, más allá de que queramos que sea algo extensivo”, concluyó.