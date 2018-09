Ir a un all inclusive o no, ese es el dilema

foto

El alojamiento en un hotel all inclusive suele ser muy tentador para el turismo: saber que a cualquier hora uno puede comer o beber lo que quiera entusiasma.

Sin embargo, no todos los destinos son para all inclusive y en este video vamos a tratar de orientarte para que no gastes plata de más.

La idea es que tengas en claro que ir a un hotel de estas características es para que vayas y te quedes todo el día tirado en la playa y el hotel. Hay destinos, como Cancún (México), que tienen una importante variedad de excursiones, por lo que si tu idea es recorrer distintos lugares te conviene ir a un hotel normal.

Otros destinos, como Punta Cana (República Dominicana), Baradero (Cuba) o la Isla de San Andrés (Colombia) son mucho más acordes a esta idea de descansar por completo.