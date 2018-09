Luego de la lluvia, vecinos de Barrio La Herradura cortan la Ruta 226

Tras el temporal, vecinos del barrio La Herradura deciedieron, hace instantes, cortar la Ruta 226 en su intersección con Trantino, a la altura de Santa Paula, en reclamo de obras de desagüe y tareas de mantenimiento.

En diálogo con 0223 Carla Mendoza, una de las vecinas de la zona que participa del corte, explicó que, debido a las fuertes lluvias registradas esta mañana y a la falta de mantenimiento, los vecinos del barrio La Herradura quedaron aislados, ya que las calles son "Chocolate puro" y, además la zona se encuentra afectada por el corte se energía eléctrica.

"No nos vamos a ir hasta que no tengamos una solución" dijo la mujer, que además relató que en el barrio hay familias autoevacuadas en casa de otros vecinos ya que, según dicen al llamar al 103 "dijeron que mandaban colchones y frazadas pero no se puede entrar al barrio".

Según explicó Mendoza, en lo que va del 2018 hicieron decenas de reclamos por este tema y "Nunca nos dieron una solución". Además aseguró que esta situación se repite cada vez que llueve y es por eso que decidieron realizar el corte."Estamos completamente olvidados", concluyó

Por estas horas, personal de la comisaría sexta y del Destacamento Vial El Soldado se encuentran en el lugar para organizar el tránsito.