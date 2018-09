La Defensoría cuestionó el aumento del 24% en la luz: “La suba supera los salarios”

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires consideraron que la suba de un promedio del 24% en la energía eléctrica “es un combo fatal” para el bolsillo de los bonaerenses, en medio de los constantes incrementos en el costo de alimentos, transportes, salud y de otros impuestos.

A través de una resolución, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció este martes la suba del 36% del costo mayorista dispuesto por Nación y del 16% en el valor de distribución, que determinaron un incremento que ronda el 24%. Asimismo, según la resolución, habría otra suba del 16% "a revisar" para ser aplicada en febrero del 2019.

“El defensor del pueblo Guido Lorenzino ha considerado que este nuevo aumento es un combo fatal para la economía de todos los bonaerenses. Cuando en transporte lleva desde diciembre del 2015 en la región Metropolitana un 400%, en General Pueyrredon un 125%, además de los aumentos de gas o de combustibles que aparejan una inmediata suba de alimentos”, afirmó Rubén Cuevas, representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en diálogo con 0223.

Rechazamos el aumento del 24% en la tarifa eléctrica. El gobierno no puede cargarle más costos a las familias y a las Pymes de la Provincia en un contexto de emergencia económica. Primero deben controlar el dolar y la inflación.https://t.co/WqOpdnshQ9 — Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 18, 2018

"El aumento no fue derivado de una audiencia pública"

Según Cuevas, esta suba de un promedio del 24% “va derivado de la decisión del Gobierno de aumentar el costo mayorista de la luz. Si el productor le aumenta al proveedor, esto se traslada a los precios. El aumento no fue derivado de una audiencia pública, sino que las compañías eléctricas tienen mayor aumento del costo mayorista de la energía, se subió al 24% en promedio”, explicó.

“Estos aumentos violan principios constitucionales, de razonabilidad, gradualidad y proporcionalidad porque no tienen nada que ver con el aumento del salario. Toda la población viene con aumentos salariales que no tienen relación con el resto de los aumentos, ya sea de tasas, impuestos, servicios públicos. La gente no puede pagar porque en muchos casos debe elegir de estar a día con los impuestos o comprar alimentos. Son cuestiones esenciales para una vida digna. Todos los días la gente viene con los avisos de corte. O comen o pagan los servicios”, concluyó Cuevas.