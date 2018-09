Vecinos de Acantilados todos los días se quedan sin luz: piden que refuercen las líneas de alta tensión

Cansados de quedarse sin energía eléctrica de manera diaria, desde la Sociedad de Fomento de Acantilados se reunirán con representantes gremiales de Luz y Fuerza y de la ONG Consumidores Libres, para reclamar de manera conjunta a Edea, el refuerzo de las líneas de media tensión.

“Con temporal o con pleno sol, una zona del barrio, que es muy grande, se quedan sin energía eléctrica al menos una vez al día. La luz se corta todo el tiempo y por sectores. Como son tan reiterados, estamos viendo qué medidas tomar, porque en los dos últimos dos años estas situaciones de cortes de energía es de manera diaria”, afirmó Cecilia Zampini, presidenta de la Sociedad de Fomento de Acantilados, en diálogo con 0223.

Según la vecinalista, a los sucesivos cortes, se le suma la baja en la tensión eléctrica: “Hay momentos que no hay 220 voltios y esto produjo que heladeras y otros artefactos se quemen. Esto es permanente. La empresa en algunos casos, luego de un largo trámite termina cubriendo el monto, pero muchas veces no es el total. La cuestión es que sino tenés factura, no te dan nada. Y muchas veces uno no la tiene y ahí te quedas sin heladera”, se quejó.

En ese sentido la representante barrial señaló que en los próximos días se reunirán con representantes de Consumidores Argentinos y del gremio Luz y Fuerza, para realizar un reclamo formal ante la empresa Edea.

“Hace poco más de dos años pasaba la mismo y a través de una nota a Oceba (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) reclamamos y Edea realizó una inversión en infraestructura. La zona creció mucho en estos años y tenemos las mismas instalaciones que en los últimos 20 años”, concluyó.