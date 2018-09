Incorporarán 96 nuevos agentes al Servicio Penitenciario de Dolores

El intendente de Dolores Camilo Etchevarren anunció que fue culminado un pabellón de la Unidad Penal Nº 6 ubicada en el distrito, lo que posibilitará que ingresen a trabajar a la misma una importante cantidad de nuevos agentes del Servicio Penitenciario.

“Cuando visitamos la Unidad Nº 6 hace más de un año con el Ministro Gustavo Ferrari, estaba muy avanzada la construcción de un nuevo pabellón”, señaló el Jefe Comunal, que agregó “la obra ya se encuentra terminada, lo que genera 96 puestos de trabajo. Queremos comunicarle a los dolorenses que quieran trabajar en este lugar que se abrirá un link del Servicio Penitenciario Bonaerense para Suboficiales”.

Al respecto Etchevarren recordó los requisitos para poder ingresar: tener el estudio secundario culminado, no ser mayor de 35 años (no cumplir los 36 antes de la designación que será en los próximos seis meses) y no tener antecedentes penales.

Por último el Intendente destacó: “Nos han indicado que ingresarán una mayoría de varones, recordamos que la inscripción se realiza vía online. Estamos pidiendo que la capacitación sea en Dolores y que estén contemplados varios vecinos que están culminando el secundario, sobre estos dos puntos todavía no tenemos confirmación, ojalá que la contestación sea favorable”.