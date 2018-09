Quilmes volvió a fallar y se quedó sin nada

La película se repitió. Como si fuera un calco de lo que pasó dos días antes en Junín, Quilmes hizo un buen partido ante Bahía Basket, se acercó al funcionamiento que pretende Javier Bianchelli más allá de estar en plena formación, pero se fue quedando, se desinfló en el último minuto del tercer cuarto y se pinchó por completo en el último parcial, cuando los bahienses aprovecharon para meter el "sprint" y quedarse con la victoria por 88 a 76 en lo que fue su debut en el Torneo Súper 20 y la segunda derrota del "tricolor".

Si bien no brilló, en un buen lapso del juego, el "cervecero" mostró cosas interesantes, con buena defensa ante un rival que tuvo muchas bajas y que ofrecieron un espectáculo pobre en el arranque, muy erráticos de ambos lados, con muchas imprecisiones, hasta que se empezaron a soltar. Lo único, que el primero que se soltó fue el local, que rompió con bombas desde el perímetro para irse al descanso corto arriba por 6: 20-14. Lejos de desesperarse, Quilmes mantuvo la tranquilidad y empezó a encontrar el aro, el ingreso de Lucas Ortiz fue un problema para la defensa celeste, que no lo podía controlar, y cuando lo cerró, liberó el tiro de tres que tuvo aciertos y le permitió llegar al entretiempo con ventaja de tres puntos: 41-44.

La tónica no se modificó en el tercer parcial, alternaron el dominio en el tablero, el juego era parejo y ninguno podía sacar una diferencia clara, por lo que se auguraba un final cerrado. Sin embargo, un parcial de 5-0 para Bahía Basket en el minuto final caló hondo en el "tricolor", el local llegó arriba por 6 (63-57) y el ánimo en alza. Por el contrario, Quilmes se desesperó con la desventaja, buscó desesperadamente acercarse en el marcador y no hizo más que darle la posibilidad a los de Ginóbili de que se despeguen, que puedan correr y que marquen una diferencia arriba de los dos dígitos. Ahí, el "cervecero" se tranquilizó y empezó de nuevo, no se resignó y volvió a las fuentes, con Omar Cantón como abanderado, achicó a ocho (76-84) y se jugó todo en el cierre, pero ya era tarde, no pudo aprovechar sus chances, Bahía no dio oportunidades y el triunfo se quedó en el "Osvaldo Casanova".

El próximo viernes, a las 21, el equipo de Javier Bianchelli tendrá su presentación en la temporada como local, recibiendo en el Polideportivo "Islas Malvinas" a Argentino de Junín.