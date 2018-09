Por millonaria deuda de Incluir Salud, peligran los tratamientos de diálisis de personas de bajos recursos

La Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal alerta sobre las dramáticas consecuencias que la falta de recomposición arancelaria y significativo retraso en los pagos de las principales financiadoras de servicios de salud, encabezadas por Incluir Salud (dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad - Ex Profe), está provocando en los pacientes en diálisis.

A pesar de las notificaciones efectuadas y las reuniones mantenidas con representantes de la institución para intentar destrabar el conflicto, aún no se ha encontrado una solución definitiva más allá de insuficientes pagos puntuales que no han permitido compensar la abultada deuda, que en el caso del Programa Incluir Salud incluye más de 12 meses de prestaciones impagas.

En un contexto marcado por el incremento paritario del 27,5% de los trabajadores del sector; la devaluación de la moneda; el aumento del combustible superior al 70%; la inflación acumulada en el año, y la del 2017; y el incremento en los costos del 35%, la incidencia de estas variables no ha sido reconocida en el valor actual del módulo. Por eso, ya no quedan espacios posibles de diálogo que no retomen la actualización de los aranceles vigentes, que debe ser mayor al 40%.

"Esta situación ha vuelto insostenible la continuidad de brindar los servicios. Lamentablemente, muchos centros han tenido que cerrar sus puertas y derivar pacientes, incluso a otras localidades, para seguir con sus tratamientos. Por todo esto, las organizaciones que nuclean a los centros de diálisis de todo el país, incluida esta Cámara, han dispuesto no incorporar nuevos pacientes del Programa Incluir Salud", remarcaron a través de un comunicado.

De no ser posible la inmediata y total cancelación de la deuda, como así también un ajuste de los valores prestacionales, correrá peligro el tratamiento de miles de beneficiarios del Programa. Cifras oficiales indican que en todo el país hay casi 6.000 pacientes en diálisis bajo la cobertura de Incluir Salud.

“Una semana sin diálisis representa para muchos la muerte. No se puede jugar más con la vida de los personas. Ya no se trata de un tema económico, sino de salud pública donde los más afectados siempre son los carenciados que no tienen otra alternativa de tratamiento”, aseguró Enrique Schinelli, gerente de la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal.

“Ante los altos costos de la atención médica privada, muchas personas ya no pueden pagar sus seguros médicos. Así, se vuelcan a los hospitales públicos sobrepasados, que se encuentran obligados a dar respuesta a una creciente demanda que no se ve acompañada por un aumento del presupuesto ni de personal. Esto repercute directamente en la calidad de la atención de un sistema de salud público en crisis que atiende a 16 millones de personas. Entonces, ¿qué calidad de atención y continuidad de los tratamientos les queda a los más vulnerables?”, enfatizó Schinelli.

“No hipotequemos el futuro de la población ni del sector. Este es un problema que requiere una inmediata intervención de los agentes públicos para poder recomponer la situación de total degradación en la que nos han dejado”, concluyó el vocero.

El sector en números

- En Argentina cerca de 30.000 personas se encuentran en diálisis.

- 460 son los centros afectados en el país.

- La tasa de crecimiento de la enfermedad renal es de entre 1% y 2% anual, lo que indica que hay cada vez más pacientes requieren tratamiento de diálisis.

- La esperanza de vida es cada vez mayor, si bien disminuye proporcionalmente cuanto menores son los ingresos.