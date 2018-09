Peñarol se presenta ante su gente

Las sensaciones del primer partido de la temporada son agridulces. Desde el juego, Peñarol estuvo lejos de Gimnasia de Comodoro, fue abajo toda la noche y cayó sin atenuantes. Pero la entrega, la actitud y el no rendirse en la adversidad, fue un punto positivo y que, sumado al rodaje que tiene que ir encontrando el equipo, le puede dar buenos resultados. Este miércoles a las 21, el conjunto de Leonardo Gutiérrez tendrá su segunda presentación y será nada menos que ante su gente en el Polideportivo Islas Malvinas, frente a Argentino de Junín.

Si hay algo que necesita el "milrayitas" es tiempo, partidos, para ir acoplando el equipo, que se vayan conociendo los jugadores nuevos, que cada uno encuentre su lugar y que los juveniles dejen de sentirse como tal y entiendan que van a tener un rol más preponderante y el entrenador necesitará de ellos. Gianella ratificó en sus minutos que no le pesa tomar el peso del ataque, Tintorelli será una pieza clave en la pintura y seguramente no se repita una noche de tan poca efectividad de los perimetrales Barovero, Arn y Lauría. Si a eso, se le suma que Maxwell deberá tomar protagonismo, el futuro no es desalentador.

El Súper 20 es un torneo de prueba, donde la mayoría de los equipos buscan funcionamiento de cara a la Liga Nacional, se quieren consolidar y definir, sobre todo con los extranjeros, si son los indicados para el juego que se pretende realizar.

Si hablamos de armarse, conocerse y ser un conjunto nuevo, Argentino de Junín no es la excepción, conformó el plantel con cuatro extranjeros y estará en las manos de Daniel Maffei poder hacerlos funcionar como equipo. En el debut, en "El Fortín de las Morochas" superaron a Quilmes pero no les sobro nada, se cortó en el último cuarto de la mano de Guido Mariani y una tibia defensa "cervecera".