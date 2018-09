Remarcación de precios: qué pueden hacer los consumidores

Los supermiércoles de descuentos en supermercados son esperados por muchos consumidores que encuentran en esa promoción conjunta entre el Banco Provincia y las grandes cadenas una manera de combatir la creciente inflación. Sin embargo, todos llegan a las góndolas con la idea de que los precios ese día son superiores a los del resto de los días. Esa sospecha fue confirmada en las últimas horas por la Liga de Amas de Casa que realizó un relevamiento y detectó fuertes remarcaciones.

Pero, ¿qué se puede hacer al respecto? La Argentina tiene una economía de libre mercado, por lo que las autoridades no pueden infraccionar a un comercio por el precio al que vende un producto. "Cada cual pone el precio que quiera", explicó la directora de Defensa del Consumidor Verónica Tambascia.

En ese contexto, la funcionaria municipal destacó que no hay ninguna denuncia por ese tema. No obstante, aclaró que desde la dirección realizan controles periódicamente en supermercados y en lo que va del mes ya realizaron más de 40 actas.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-26-18-45-0-detectan-una-fuerte-remarcacion-de-precios-en-el-supermiercoles-de-descuento

Es que si bien no pueden fijar precios mínimos o máximos, sí pueden sancionar a comercios por publicidad engañosa o por no exhibir los precios de los productos. "En el día de la promoción del 50%, los productos de perfumería no forman parte de la promoción. Si vemos un cartel en esa zona podemos actuar", explicó a modo de ejemplo.

Tambascia sostuvo que la cantidad de actas que llevan elaboradas este mes supera a las que realizaron meses anteriores. Esto está directamente relacionado a las subas que tuvo el dólar en la Argentina, donde durante varios días muchos comerciantes no ponían precios a sus productos, lo cual sí constituye una infracción a la ley de Defensa del Consumidor.

La dirección de Defensa del Consumidor también controla el cumplimiento del programa Precios Cuidados. Si bien suele haber quejas porque los productos que forman parte del plan no se consiguen o están mal señalizados, la funcionaria destacó que en líneas generales hay buen cumplimiento por parte de los supermercados.