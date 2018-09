El Concejo Deliberante salió en defensa de los clubes de Mar del Plata

En medio de la polémica que surgió entre el gobierno de Carlos Arroyo y los clubes de Mar del Plata a raíz de la decisión del Ejecutivo municipal de negarle a Peñarol la colocación de publicidad en el piso del Polideportivo, el Concejo Deliberante respaldó a los clubes marplatenses y arremetió contra el jefe comunal.

Así lo hicieron saber desde los diferentes bloques políticos, que este jueves a la tarde hablaron en conferencia de prensa tras la suspensión de la sesión plenaria por un reclamo gremial. Allí estuvieron los representantes de las diferentes bancadas, con el presidente del cuerpo Guillermo Sáez Saralegui a la cabeza. “El problema es que no se está cumpliendo una ordenanza vigente con los clubes de fútbol”, alcanzó a decir previo a cederle la palabra a Vilma Baragiola, presidenta del bloque de la UCR. "La mayoría de bloques que componen este Concejo se solidarizan con los clubes del Partido de General Pueyrredon que trascienden Mar del Plata porque tienen imagen nacional y le aportan a la ciudad en publicidad una importante cantidad de dinero", arrancó.

Luego cuestionó el "incumplimiento" de una ordenanza vigente desde 2013, que le da la gratuidad de utilización de escenarios y de publicidad a las entidades deportivas. "Hoy tenemos que venir a defender un instrumento legislativo que está siendo arremetido a través de una resolución interna, ni siquiera por un decreto", lamentó.

En la misma línea se expresó el concejal de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez. "La gestión que se debe realizar con el deporte y hacia dónde debe ser dirigida está siendo suplantada por un criterio que está muy en boga en la Argentina de hoy: que cierren los números, más allá de todo", dijo en primer término.

Tras destacar el rol social de cada club, el edil consideró que "es lógico que profesionalizarse" cada institución ingresen en un "circuito de financiamiento". "El Estado, a través del HCD, ha comprendido esto cuando por medio de una ordenanza logró que los estadios municipales sean cedidos a estos clubes que tan bien representan a Mar del Plata", destacó y aseveró que, a partir de la decisión del Ejecutivo, se "desnaturaliza" la normativa que respalda a los clubes.

En tanto, en nombre de la bancada de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, evaluó que "no se trata de un problema de dos clubes y el uso de un escenario deportivo", sino de una situación que abarca a todo el deporte. Luego de hacer hincapié en que el deporte tiene una función social que "muchas veces el propio Estado no puede cumplir cabalmente", la expatinadora consideró que "no se puede dejar de invertir en ellos".

Y cargó contra el intendente: "No tiene que ver con una situación de un momento, responde a una responsabilidad que el intendente Arroyo ha elegido; esta es su política".

En tanto, Ariel Ciano del bloque 1País sostuvo que el deporte "forma en valores, iguala" y recalcó que eso se debe a que existen dirigentes que le dedican "pasión y tiempo". "Atacando a los clubes se ataca a la identidad de nuestra ciudad y la responsabilidad política es del intendente", definió.

En el recinto también estuvieron los concejales Cristina Coria, Guillermo Volponi, Mario Rodriguez, Marcos Gutiérrez, Virginia Sívori, Marina Santoro, Santiago Bonifatti, Natalia Vezzi y Balut Tarifa Arenas.