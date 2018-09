Jimena Riadigos, otra marplatense en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La Confederación Argentina de Handball anunció este miércoles el listado del Seleccionado Femenino de Beach Handball que representará al país en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, entre las 9 elegidas figura la marplatense Jimena Riadigos. Luego de varios años de numerosas concentraciones, torneos, viajes y entrenamientos, quedó confirmado que la jugadora de Acha será una de las representantes de Asabal en esta importante competencia.

Jimena disputó varios certámenes con el Seleccionado de Beach, como en Venezuela y Paraguay (2016), en 2017 el Sudamericano en donde fueron campeonas con Riadigos como capitana del equipo y tres viajes a Brasil durante el 2018. "Si esto no se hubiese dado me hubiera costado mucho ver que todo le esfuerzo que hice servía, que no todo era porque sí, siento que todo lo que sufrí valió la pena, se ve reflejado en toda mi felicidad", explicó la jugadora de Acha.

Riadigos comentó que no fue fácil el camino, "nos veníamos preparando en Indoor para los Juegos, cuando se cambió a Beach nos metimos de lleno en esto para poder estar a altura en Los Juegos, es una modalidad muy divertida, son menos jugadores, la cancha es más chica y es mucho más rápido. Al principio fue complicado, pero una vez que la agarrás la mano es muy divertido, me costó un poco que en la arena nos tiramos y cuando venía a Mardel no podía hacer lo mismo".

Jimena tuvo que dejar la facultad en este 2018, su Club, amigos, familia, ya que los entrenamientos de preparación eran en Buenos Aires, a donde se mudó durante casi todas las semanas para poder estar a la altura de sus compañeras. "Con mi familia todo es más fácil, cada vez que venía a Mardel me apoyaban, también me ayudaron mucho los entrenadores del club, siempre que tenía una duda los consultaba, es lo más lindo, fue un camino muy difícil, lo pude superar gracias a ellos", mencionó agradecida.

En cuanto a las sensaciones de estar en un Juego Olímpico comentó que "es inimaginable, será tan loco estar ahí, no me lo puse ni a pensar como será ese primer partido".

Por último Jimena Riadigos dejó un mensaje para todos los que practican este deporte al indicar que "a mi me sirvió nunca bajar los brazos, cuando das todo por algo, cuando no dejás nada que te lo pueda reclamar, es lo más importante, eso me pasó a mí".

Del 8 al 13 de octubre se desarrollará la competencia en Parque Sarmiento, subsede del Parque Tecnópolis. Argentina integrará el Grupo B junto a Países Bajos, Venezuela, Paraguay, Hong Kong y Turquía.