Consejo Escolar: "El balance de la intervención es altamente positivo"

El nombre de Marcelo Di Mario, el director provincial de Consejos Escolares, estuvo en el centro de la escena en Mar del Plata. Tras la decisión del gobierno provincial de intervenir el Consejo Escolar de General Pueyrredon los problemas desatados en torno al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y luego la toma del organismo que duró casi 20 días. Sin embargo, este viernes, luego de devolverle el mando a los consejeros escolares, Di Mario afirmó en diálogo con 0223 que el "balance es altamente positivo".

El funcionario provincial señaló que dieron fin a la intervención antes del 16 de octubre, la fecha en la que se cumplían los 180 días dispuestos el 16 de abril de este año, cuando se dispuso la medida.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-8-22-18-3-0-milanesas-podridas-filtraciones-de-agua-y-falta-de-calefaccion-la-escuela-7-de-batan-dijo-basta

A su vez, Di Mario remarcó que la decisión de intervenir el Consejo Escolar estuvo "absolutamente justificada". Y repasó los tres motivos por los cuales desde la Dirección General de Escuelas se decidió tomar esta medida:

1 Sistema Alimentario Escolar. "Tenía proveedores que no estaban con ningún marco legal", dijo. Primero se realizó una licitación en la que no pudieron participar los proveedores locales por "no contar con todos los papeles en regla". "Después, como declaramos una zona desierta y sancionamos a una de las empresas hicimos un segundo llamado y pudieron volver a participar", dijo.

La licitación termina en febrero del año próximo y a partir de diciembre se comenzará a trabajar en el nuevo llamado.

2 Transporte escolar. "Había empresas que nos cobraban por servicios que no prestaban", remarcó Di Mario. En este caso, el modo de contratación era más variado: algunos servicios estaban licitados y otros por contratación directa. La provincia realizó una denuncia penal que hoy sigue su curso contra seis empresas, mientras se avanzó una nueva licitación que abarca a once empresas.

3 Infraestructura. En este caso, el funcionario indicó que cuando se ordenó la intervención había "muchas obras paradas y con conflictos". En este tiempo se logró realizar una auditoría para determinar qué empresas estaban en condiciones de continuar.

Di Mario hizo hincapié en las cuestiones de infraestructura de General Pueyrredon y remarcó que después de la tragedia de Moreno se resolvió "redireccionar el formato de infraestructura y garantizar la seguridad de las ecuelas", por lo que se hizo hincapié en tareas de gas, electricidad y peligro de derrumbe.

Además señaló que la toma del Consejo se terminó con un acta de compromiso por 10 obras, ocho de las cuales ya estaban planificadas. "Por eso decíamos que no estaba justificada la toma", recordó y dijo que los estudiantes también se sumaron a un comité de seguimiento sobre esas obras.

"Hoy entregamos un consejo escolar con una planificación de obras por más de 200 millones", cerró.

Una intervención "compleja"

Más allá del balance positivo que trazó Di Mario, la intervención en General Pueyrredon fue compleja. El funcionario provincial también marcó tres puntos por los cuales se vivieron situaciones más difíciles de las esperadas.

La primera fue que si bien sabían que Roberto Angrisani iba a estar 60 días en el cargo, no esperaban que Marcelo López, el segundo interventor, renunciara tan rápidamente.

El segundo fue la toma del Consejo Escolar por parte de estudiantes que, según Di Mario, solo sirvió para demorar cuestiones administrativas que no se podían realizar por la ocupación.

Y la tercera fue las dificultades que hubo en el inicio del nuevo sistema de SAE porque una empresa no pudo cumplir con lo pactado. "Eso hizo que fuera más complejo de lo habitual", dijo Di Mario.

Este viernes se reunió con los diez consejeros escolares para devolverles las funciones. "Antes veíamos desaveniencias que complejizaban los circuitos administrativos. Hoy vimos que más allá de las diferencias políticas, hay un mayor grado de madurez", sostuvo y opinó que a partir de ahora se verá un Consejo Escolar "más dinámico".