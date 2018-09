Adriana Costagliola presentó el ciclo de charlas que brindará en España

La marplatense Adriana Costagliola ya comenzó a jugar acaso uno de sus partidos más trascendentes. A horas de viajar rumbo a España, donde participará en el Campeonato Mundial Senior de Pádel –en binomio con la bahiense Inés Alvarez-, se efectuó la presentación en sociedad de su doble propósito en tierras ibéricas: al margen del aspecto deportivo, Costagliola conducirá un ciclo de charlas sobre la historia del pádel, con Mar del Plata como eje fundamental. Un trabajo que reunirá sus experiencias como quíntuple campeona mundial de ese deporte y su rol de Embajadora Turística nombradas por el Emtur, para poner a la ciudad en un sitio de privilegio.

No es frecuente, ni mucho menos sencillo reunir a un centenar de personas para un lanzamiento o conferencia. Sin embargo, el ambiente del pádel respondió de la mejor manera y colmó el salón principal de Villa Gainza Paz. Todos entendieron que, como marplatenses y jugadores, esta iniciativa merecía un respaldo semejante. Junto a Costagliola compartieron el panel el secretario de Gobierno municipal, Alejandro Vicente, el empresario Pablo Pérez Iglesias y Juan Pablo Radoslovich, gerente de Manantiales.

Vicente ponderó el trabajo que Costagliola realiza en el Emder, como guía de las visitas a los escenarios deportivos del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, un proyecto que cuenta con la autoría de la propia deportista. “Desde el gobierno municipal valoramos esa posibilidad que se le brinda a los visitantes de conocer un poco más sobre la historia de los escenarios de un Parque de Deportes espectacular y sobre los grandes deportistas que ha dado la ciudad. Y en particular, la apoyamos desde un principio con su participación en el Mundial Senior y también en su decisión de presentar este ciclo de charlas en España. Como funcionario, estoy convencido de que esta iniciativa debía tener una ayuda económica que, lamentablemente, el municipio no está en condiciones de brindar, pero desde nuestro lugar vamos a colaborar en lo que sea necesario”, señaló.

Pérez Iglesias fue todo un precursor y visionario en dotar al juego del pádel de una organización que no tenía. Se estableció un calendario de torneos, un ranking por categorías y la actividad se ganó el status de deporte. “En realidad, yo considero que junto a Pablo Romero no hicimos gran cosa. Por aquel entonces, hace ya más de 30 años, éramos jóvenes, algo inconscientes y no lo empezamos con la seriedad de un negocio. En esa época, al pádel jugaban unos pocos y fue la gente la que lo fue transformando en el fenómeno en que se convirtió. Es por eso que estoy muy feliz de ver a tantos amigos y conocidos apoyando este excelente emprendimiento de Adriana”, explicó.

A su turno, Radoslovich, como anfitrión, expresó su agradecimiento por “haber elegido Villa Gainza Paz para este lanzamiento tan importante. Es un honor recibirlos y también poder estar junto a Adriana, una persona que siempre ha estado presente y ayudando cada vez que ha sido convocada para una actividad organizada por Torres de Manantiales. Le deseamos el mayor de los éxitos”.

A continuación, se recordó con profundo cariño a Alberto “Beto” Pizzolo, Roger “Pequeño” Quintín y Daniel “Súper” Casalet, desaparecidos físicamente pero sin dudas presentes en forma espiritual en la reunión. Un respetuoso y cálido aplauso de los presentes fue el testimonio del sentido homenaje.

Y llegó el turno de la protagonista de la conferencia y principal responsable de haber convocado a tanta gente. “Es una alegría y una satisfacción tener a tantos amigos aquí. Hemos trabajado mucho y dormido poco en estos días, pero es muy gratificante poder concretar esta idea que fue surgiendo en relación con las visitas guiadas que realizo en el Parque de Deportes. Se me ocurrió que también podía hablar de mi deporte, transmitir un montón de cosas, y apareció la posibilidad de unir mi participación en el Mundial en España junto con el armado de un ciclo de charlas en distintas ciudades, que por ahora serán Málaga, Madrid, Almería, Santiago de Compostela, Silleda, Vigo y Bilbao. Por suerte la idea fue muy bien recibida tanto en España como en Mar del Plata, y acá estoy, lista para el desafío”, expresó.

Y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando llegó el turno de los agradecimientos “muy especialmente a todos mis amigos. Sinceramente me conmovió todo lo que se movieron y me ayudaron para poder poner en funcionamiento esta rueda”. Costagliola ha sido campeona mundial por parejas en Mendoza 1994 y Madrid 1996, y por equipos, en Mendoza 1994, Madrid 1996 y México DF 2002. Como Embajadora Turística, al finalizar cada una de las charlas, se proyectará un video de Mar del Plata y se entregará a los participantes material promocional de esta ciudad precursora del pádel y, también, un diploma de asistencia. Una manera innovadora de difusión histórica y turística.

Al concluir la conferencia, todos los presentes se trasladaron a la planta superior de Villa Gainza Paz, donde se encontraban en exposición, tras un arduo y concienzudo trabajo de recopilación, numerosas fotografías, posters, tapas de revistas, artículo periodísticos de diarios, cuadros originales de torneos y hasta publicidades de aquellos tiempos gloriosos del pádel, en las décadas del ’80 y ‘90. Sin lugar a dudas, una tarde para recordar, que se prolongó hasta la llegada de la noche, entre reencuentros, reconocimientos, anécdotas y mucho más. Nadie quería irse.