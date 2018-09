Por el despido de 20 trabajadores, inspectores de Pesca iniciaron una retención de tareas

Ante el inminente despido de 20 trabajadores, inspectores y administrativos del distrito de Pesca de Mar del Plata iniciaron este lunes una retención de tareas. La medida de fuerza deja sin control la descarga de los barcos de pesca en el puerto local.

En el marco de los 548 despidos que fueron ejecutados el viernes de la semana pasado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, un grupo de trabajadores del distrito de Pesca de Mar del Plata serían alcanzados por el feroz recorte.

Entre los trabajadores despedidos, estarían incluido tanto inspectores de pesca de tierra como embarcados. El listado también incluye a parte del personal administrativo que recepciona, carga y gestiona toda la información que surge de la pesca en el puerto local.

"Los trabajadores de la sede local de Pesca Nación acabamos de decidir hacer una retención de servicios", remarcaron los afectados a través de un comunicado. La medida implica que el personal cumplirá su horario laboral pero no realiza tareas.

"Hace más de 3 meses que los trabajadores que controlan qué se pesca, cómo, cuándo y dónde, venimos trabajando a reglamento por la quita de un plus salarial y las negociaciones por la recomposición específicas por la tarea. Al ministro Luis Etchevehere y al subsecretario Juan Bosch parece no importarles que la pesca esté sin control y los empresario puedan descargar la especie que quieran, ya que en todo este tiempo, aún no han dado respuestas", señalaron los trabajadores.

Además, los trabajadores apuntaron contra el actual jefe del distrito, Eduardo Gismondi: "Profundo malestar causó la tarea del actual jefe por ser el encargado, en las sombras, de armar las listas de los trabajadores. Ya había realizado esta "noble" tarea en la secretaria de agricultura familiar entregando los nombres de los empelados para que sean dados de baja".