Trabajo solidario en cárcel de Batán: internos producen y donan 500 barbijos para centros de salud

Un grupo de internos de la Unidad 15 Batán confeccionaron y donaron 500 barbijos a la Dirección de Salud Municipal de Mar del Plata, como parte de los “Talleres Integrales” que coordina el Servicio Penitenciario Bonaerense en conjunto con la ONG “Cambio de Paso” y el Programa de Rugby “Recuperar Vidas”, en la Unidad Penal Nº 15.

Para la tarea que demandó alrededor de dos meses, siete internos confeccionaron los barbijos con una máquina de coser que poseen en “Taller de Costura y Marroquinería”, que funciona en un espacio cedido por la Jefatura de la Unidad, y contaron con material donado por la ONG “Cambio de Paso”.

Al respecto, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, sostuvo que “propiciamos proyectos de integración con la comunidad a través del desarrollo de acciones de responsabilidad social donde se prestan servicios o se elaborarán diversos bienes destinados a sectores de la sociedad e instituciones destinadas al bien común”.

La donación la recibió la directora General de Salud del Partido de General Pueyrredon, Patricia Fortina, en un acto en el que estuvieron el director de la Unidad Penal 15, Juan Domingo Montes de Oca, el Subdirector de Asistencia y Tratamiento, Gabriel Cufré, el jefe de Penal, Daniel Medina, la subjefa del Programa de Rugby “Recuperar Vidas”, Alejandra Majul, la funcionaria de pre libertad del Patronato de Liberados y miembro de “Cambio de Paso”, Sonia Marchesani, el entrenador de rugby, Esteban Pierángeli, y el Operador Tratamental, Alejandro Sanzana.

También estuvoe la Directora de la Escuela Primaria para Adultos 704 que funciona en la Unidad, Anahí Rodríguez, quien colaboró con la donación de materiales de los barbijos.

Fortina agradeció en representación del Intendente y del Secretario de Salud, y afirmó: “Para nosotros tiene mucha importancia, no solo para los trabajadores de la salud, ya que les ayuda a no contraer y trasmitir enfermedades, sino también para los pacientes inmunodeprimidos, y en segundo término es importante porque viene de personas que están realizando un esfuerzo y que a pesar que en algún momento han pasado una situación que no hubieran querido, hoy están acá y están haciendo todo lo posible para salir adelante.”

Además la Directora de Salud, señaló que estos barbijos donados, serán distribuidos en los distintos CPA que tiene el Municipio en Mar del Plata y Batán, así como también el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA).

Por su parte Montes de Oca, el Director de la Unidad Penal, remarcó la calidad del trabajo que realizan los internos, y los felicitó por su esmero y dedicación: “Es una forma de demostrar que pueden útiles a la sociedad, reformándose a través del trabajo, la capacitación y el deporte”.

Los internos forman parte del Programa de Rugby “Recuperar Vidas” que promueve la práctica de este deporte, como una herramienta de tratamiento penitenciario, sumado a la educación y las tareas con fines solidarios.