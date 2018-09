Carrió respaldó a Macri: "Nos van a sacar muertos de la Casa Rosada"

En medio de la crisis económica, la líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, salió a respaldar este lunes al presidente Mauricio Macri y, tras rechazar la posibilidad de que el gobierno se vaya en "helicóptero", dijo que los van "a sacar muertos de la Casa Rosada".

"Les digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero. Acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", advirtió la diputada nacional.

Ante un público empresario en la actividad que organizó Came por el Día de la Industria, Carrió llamó a las Pymes a "confiar" en el mandatario nacional y dijo que Macri "no es un Presidente débil, es un Presidente que es ingeniero" y "está acostumbrado a guardar sus sentimientos".

"Estar con el hijo de (Franco) Macri padre fue el mayor esfuerzo humano que hice", subrayó la legisladora, aunque destacó que el jefe de Estado tiene "una decisión que no le vio a ningún dirigente".

Al respecto, continuó: "La decisión de sacar la patria contratista se la vi a él, aunque se lleven puesto a su primo más querido, que es Angelo Calcaterra, y esto causa dolor".

Luego de un fin de semana de negociaciones y debate en la Quinta de Olivos, en donde Carrió no estuvo presente, la líder de la CC apoyó los anuncios del Presidente, aunque admitió que "van a ser meses difíciles".

Este domingo, la diputada había salido a respaldar a los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que de todas formas fueron desplazados por Macri en el marco de un drástico achique de ministerios.

"No se asusten porque nunca me pongo furiosa, simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merello. Las crisis me generan adrenalina, me divierto en el riesgo, soy una jugadora que no tengo ganas de morir, pero puedo morirme con tranquilidad", sostuvo Carrió, al rechazar versiones sobre su enojo con sectores del gobierno.

"Que nadie se confunda: yo interpreto la voz del Presidente de la República. Todo lo que hice este fin de semana desde la chacra y el Presidente desde Los Abrojos es una melodía, frente a los grupos que querían sacarle todos los ministros", enfatizó.

La líder de la Coalición Cívica indicó que ella "representa al pueblo de la Nación" y no quiere "ningún cargo". En ese sentido, pidió que no la manden "al Senado" porque en esa Cámara pone una "molotov".

"Se terminó la Argentina con dueños y empieza la Argentina de la prosperidad", afirmó la legisladora, al tiempo que insistió en que "vienen los seis meses más difíciles de la Nación" pero para después "hay un modelo de salida".

Carrió también se refirió a otro de los puntos que ella abordó este domingo y que luego el Presidente contradijo: el restablecimiento de las retenciones a las actividades agrícolas e industriales.

"No se toca el programa del campo de disminución de retenciones", tuiteó la diputada este domingo mientras corrían rumores sobre la vuelta de ese impuesto en medio de la crisis.

Tras confirmarse la medida, Carrió la minimizó: "Son 4 pesos (por cada dólar), con lo cual la inflación te lo devalúa". En tanto, volvió a mostrarse irónica con los integrantes de la Unión Cívica Radical, a quienes tildó de "aburridos".

"Los PJ son muy divertidos, pero más indecentes y algunos muy ladrones. Los radicales son aburridos. Pobre (Alfredo) Cornejo, que se equivoca conmigo, me fui a acompañar a (Atilio) Benedetti, yo soy (radical) paladar negro", destacó Carrió, al recordar la polémica que se generó tras sus dichos sobre que manejaba a la UCR desde afuera.

A la vez, consideró que "en 2001 fue un golpe civil" y por el mismo responsabilizó a "Alfonsín y Duhalde".

Sobre posibles conflictos sociales en diciembre próximo dijo que "sí" habrá, pero que en 2019 "no va a ganar Cristina (Kirchner) porque el pueblo trabajador no va a votar a los que se robaron los 100.000 millones de dólares que faltan" en el país.