Alvarado se quiere traer algo de Río Negro

Lo bueno es que dos canchas que son difíciles e incómodos se las saca rápido de encima. Ya jugó en "La Visera de Cemento" y festejó un agónico e histórico triunfo que no hace más que redoblar la confianza para lo que será esta tarde, desde las 17, el choque ante Deportivo Roca en el "Luis Maiolino" de Río Negro. Alvarado, con la vuelta de Francisco Molina, se fue con la cabeza puesta en traer los tres puntos, pero sabiendo que un empate no es un resultado para despreciar.

Se remarca mucho el tema de la cancha porque los jugadores lo sienten, el cuerpo técnico los trabaja de manera diferente y, muchas veces, se arman los equipos teniendo en cuenta esta circunstancia. Por eso, no se puede asegurar que Molina regrese y lo haga desde el minuto inicial, porque sufrió una molestia muscular en Cipolletti y no sería extraño que no lo arriegue, lo guarde en el banco de suplentes y lo ponga en cancha en caso de necesitarlo en el complemento.

Pero hasta tanto no llegue al estadio, como hace habitualmente, Mauricio Giganti no confirmará el equipo y siempre se tiene guardada alguna sorpresa. Pero la sensación, de no mediar inconvenientes, es que el equipo sería el que viene de empatar 2 a 2 con Villa Mitre de Bahía Blanca, con la duda de que pasará con el hombre de Miramar y, en caso de volver al once inicial, saber si dejarán su lugar Gaspar Gentile o Nicolás Trecco.

Más allá de recuerdos lejanos como el ascenso conseguido en el Maiolino en 2012 de la mano de Gustavo Noto, o un importante triunfo con Duilio Botella en 2016 que le permitió avanzar a los octavos de final del Federal A, la última imagen del "torito" en esa cancha todavía le duele, ya que la temporada pasada tuvo la chance de meterse en el Pentagonal Final en busca del primer ascenso, y cayó 4 a 2 tras estar en ventaja 2 a 1 promediando el complemento.

Por el lado del local, sorprendió Mauro Laspada en la semana practicando con tres defensores y habría decidido salir con un 3-4-1-2 para afrontar el juego ante uno de los líderes de la zona. El "naranja" es un conjunto difícil, que tiene jugadores experimentados y que mantiene una idea desde hace un par de temporadas, con el mismo entrenador.