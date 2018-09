Alvarado metió otro triunfazo en Río Negro

Menos mal que el sintético le sienta mal. No se notó para nada en este arranque de Federal A para Alvarado, que se sacó de encima los dos partidos en Río Negro en el comienzo del torneo y lo hizo de la mejor manera con dos triunfos que lo dejan en la cima de la zona 1. Por la quinta fecha, el "torito" dio vuelta a Deportivo Roca, le ganó 3 a 2 y se vuelve con tres puntos de oro del "Luis Maiolino".

A la larga, la cancha de Roca siempre le depara grandes alegrías al "torito". La última imagen había sido triste, la derrota que le impidió ingresar al pentagonal de la última temporada, pero ahora volvió y dio otro batacazo, sufrió de entrada, se pudo reponer y terminó festejando de la mejor manera, ganando tres puntos que lo mantienen en lo más alto de la tabla.

No fue fácil ni mucho menos, pero fue más el equipo de Mauricio Giganti que sale a jugar fuera de casa de la misma manera que en el Minella, presionando alto, con un planteo con muchos jugadores de ataque y un sólo volante puro de contención, en este caso Roberto Bochi, para armar el triángulo defensivo con los centrales. Y lo más importante, es que mostró personalidad para reponerse a un arranque inesperado, porque apenas habían pasado seis minutos cuando un tiro libre de Maximiliano Prioreschi se desvió, descolocó a Degrá y terminó en el fondo del arco. Barajar y dar de nuevo, mantener la iniciativa y seguir buscando, le dio el premio a Alvarado, casi de casualidad. Porque Emanuel Urquiza en una de sus habituales trepadas por la derecha, metió un centro que empezó a cerrarse, se coló por encima de Di Grazia y dejó todo como al principio.

Con el 1 a 1, volvieron a foja cero, Roca sintió el impacto y le costó mucho llegar con peligro al arco de Matías Degrá, el "torito" estaba firme en el fondo y buscaba juntarse cuando agarraba la pelota. Y más allá que se fueron al descanso en tablas, la sensación era que la visita merecía un poco más, porque Gaspar Gentile reventó dos veces el travesaño y el arquero Di Grazia se quedó con un cabezazo neto de Emiliano López segundos antes de que Fernando Marcos pitara el final de la etapa inicial.

A la vuelta del vestuario, el equipo de Mauro Laspada intentó tomar la iniciativa y poner el juego en campo rival, merodeaba el área pero no podía generar ocasiones netas de gol. Del otro lado, los de Giganti sabían que tenían que pasar ese rato de presión local y hacer su juego, ganar alguna pelota parada que le diera aire y, por qué no, la ventaja en el marcador. Y así fue. A los 17', un córner desde la izquierda sacó a relucir la categoría de Rodrigo Depetris, que sorprendió a Di Grazia que, cuando se quiso acordar, la tuvo que sacar de adentro. Gol olímpico y 2 a 1 para Alvarado.

Estar arriba en el marcador, desesperó al "naranja" y tranquilizó al "torito" que empezó a manejar más la pelota, jugó con el nerviosismo del dueño de casa y esperó el momento para empezar a sentenciar la historia. Hasta que a los 28', apareció Francisco Molina en toda su dimensión, llegó al fondo, vio a Emiliano López por adentro y el "Colo" hizo honor a la ley del ex, sentenció a Di Grazia y selló el 3 a 1. Alvarado tenía todo controlado, pero no se podía descuidar, porque con la obligación, Deportivo Roca iba a dejar el resto en el cuarto de hora final. A los 36', el recién ingresado Gonzalo Garavano pudo descontar y le puso dramatismo al cierre del partido. Pero el "torito" no se iba a dejar arrebatar tres puntos de oro, defendió con uñas y dientes, se agazapó, esperó el pitazo final y festejó una victoria que vale mucho, que significa el segundo partido ganado como visitante en el Federal A, los dos en el siempre incómodo césped sintético de Río Negro, y la expectativa para revalidarlo el próximo viernes en el José María Minella cuando reciba a Ferro de Pico.