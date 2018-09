Organizaciones sociales a Arroyo: "No es momento de pensar en rejas"

Luego de conocerse el llamado a licitación para la ejecución de la obra denominada “Seguridad, control de acceso y trabajos varios en el Palacio Municipal” impulsado desde por el Ejecutivo comunal y ante la publicación de los nuevos índices del Indec que reveló que en Mar del Plata se duplicó número de personas en situación de indigencia, desde diversas organizaciones sociales cuestionaron el proyecto.

En una carta abierta firmada por las organizaciones Barrios de Pie, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y la Corriente Clasista Combativa (CCC) advirtieron al intendente Carlos Arroyo que "no es momento de pensar en rejas. Los índices de pobreza e indigencia en la ciudad que conduce, afectan a 127.000 y 31.000 de personas".

En este sentido, cuestionaron el proyecto del gobierno municipal. "Sería hipócrita decir que nos asombran los números del Indec, porque es una situación que venimos denunciando desde hace largos meses, pero sentarnos y ver en frío una tabla donde indica que tantos miles de vecinos y vecinas están sufriendo las miserias de esta crisis es realmente impactante. Porque sabemos que es complicadísimo construir perspectivas de futuro cuando una generación entera se está alimentando mal, porque nos duele cada panza que se va a dormir vacía", afirmaron.

Y destacaron: "Aparecen estos tristes números en los días que se planea enrejar el Palacio municipal mediante un llamado a licitación con un presupuesto oficial de $4.510.300. Si, en el marco de esta tragedia social, se entiende que es el momento de ejecutar semejante inversión. Y ¿para qué enrejar el municipio?. Sin lugar a dudas, ya nos hemos acostumbrado a la presencia de restricciones en las políticas que lleva adelante este modelo de Estado, pero no por ello debemos dejar de reflexionar. Las rejas buscan alejar, separar, dividir un lugar de otro. El tema es que el intendente, no está proponiendo colocar rejas a su casa, sino en el Palacio municipal: un edificio público donde no solo funciona su oficina, sino muchas otras de diversas áreas e incumbencias. Por ejemplo quedaría dentro de las rejas el funcionamiento de Honorable Concejo Deliberante, poder independiente de figura, como lo establece nuestro sistema republicano".

Añadieron: "Nos seguimos preguntando ¿para qué las rejas en el Municipio?. Esperamos que no sea para alejar a quienes reclamamos por nuestros derechos. No es bueno para nuestro sistema democrático intentar alejarnos del que piensa diferente y se manifiestan en base a ello. Somos conscientes de que al poder de turno, en más de una oportunidad, les parecemos peligrosos y peligrosas quienes luchamos por nuestros derechos, quienes no nos olvidamos que no están administrando su casa, sino la casa de todos y todas. No sería sano encerrarse para no escuchar a quienes, de diversas formas, se acercan a pedirles lo que están obligados a hacer. No es sano para nuestra ciudad que conciban una gestión para adentro, enrejada, chica y de poca visión hacia el afuera”.

"No es momento para pensar en rejas. Los índices de pobreza e indigencia en la ciudad que conduce, afectan a 127.000 y 31.000 de personas. Decenas de miles de nuestros vecinos y vecinas están sufriendo la realidad de su desgobierno. Atrás de las cifras existen miles de historias de avances y tropiezos, de ganas de salir adelante. Muchos son nuestros compañeros. A esos números les conocemos las caras. En Mar del Plata el hambre se está instalando como una situación concreta en el orden de lo cotidiano. Los comedores y merenderos se multiplican. Se ven colapsados por la cantidad de gente, se llenan. De pibitos y pibitas. De familias enteras", subrayaron.

"Ahora bien, si finalmente se decide poner las rejas, prometemos que no podrán aislarlo de esta cruda realidad que sufrimos y por la que luchamos para cambiar. No va a pasar un día sin que recordemos que en Mar del Plata hay miles que sufren de hambre, porque en nuestras vidas no pasa un día sin que nos rompamos las cabezas y las manos para impedir ese flagelo. No dejaremos de exigir que se declare la Emergencia Alimentaria en pos de constituir una red de políticas públicas que frenen el desborde social en el que estamos inmersos. No podrán, por más muros que construya, hacer oídos sordos o tapar los legítimos reclamos de nuestro pueblo por un buen vivir con tierra, techo y trabajo para todos y todas", finalizaron.