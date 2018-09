La mexicana que vino a estudiar a la Unmdp y todavía no tuvo clases: "El reclamo es justo"

Janeth Gutierrez Camacho tiene 22 años, estudia Licenciatura en Sociología y es de Toluca, México. Llegó a Mar del Plata como estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de México hace un mes. Y desde entonces no tuvo ni un solo día de clases. Sin embargo, lejos de quejarse, se muestra a favor del reclamo e interesada en el movimiento.

Ella es una de las casi 300 extranjeros que llegaron a Mar del Plata por intercambio o directamente a estudiar una carrera, una tendencia que creció desde la apertura de la Escuela de Medicina.

“Me interesó mucho venir a este país, sobre todo por la diversidad cultural que hay”, sostuvo Janeth en una charla con 0223, y reconoció estar "muy impactada" con el movimiento estudiantil que tienen aquí". "En México no se ve", añadió.

"Me llama la atención y me lleva a analizar este tipo de asociaciones, que todo el tiempo haya marchas y paros. Es el reflejo de esta reacción de estudiantes, docentes y no docentes, que hacen un reclamo justo”, contó.

En ese contexto, la estudiante de Sociología dijo que casos como el que se vive en Mar del Plata y buena parte del país en México se resuelven con represión. "Sobre todo en la cuestión de las universidades públicas en donde no se puede hacer esto por el tipo de autoridad que se ejerce sobre nosotros. Ni de locos van a permitir que hagamos tanto paro”, remarcó.

Más allá de que todavía no tuvo un solo día de clases Janeth considera que esta experiencia será provechosa para su carrera, “sobre todo en el análisis de estos movimientos sociales que en México no se dan tanto”.

Raúl Arce, un joven español de 21 años, estudiante de intercambio de la Universidad de León (Ingeniería Aeroespacial). Llegó a Mar del Plata para estuiar Ingeniería Industrial. "Quería salir de España a conocer otro país y su sociedad. En España se acostumbra mucho a hacer esta experiencia en Europa, pero siempre me llamó la atención Latinoamérica. Podía elegir entre Chile y Argentina, y al final me decanté por vuestro país”, le dijo a este medio.

El estudiante ibérico afirmó sobre la Argentina que “todo lo que sabía es que se parecía bastante a la forma de vivir en España, algo que es así”. “Quería conocer otra realidad pero con gente parecida. Sin dudas las sociedades asiáticas, por ejemplo, son diametralmente opuestas a las nuestras”, argumentó.

Con respecto al conflicto universitario, Raúl comentó que en España pasa algo similar con la eduación pública: "Siempre hay un sector de la política que quiere financiarla e impulsarla, y siempre hay otro sector que quiere privatizar y que sea todo educación privada”.

“Veo que aquí hay falta de financiamiento y retrasos en los pagos, en un escenario que se complica a diario por la inflación. Pero te repito, al final no hay tantas diferencias con lo que sucede en España”, agregó el joven.

“En España, a diferencia de aquí, no he vivido ninguna jornada de huelga a la que se hayan adherido los profesores, normalmente hay, incluso, grandes manifestaciones pero son por parte del estudiantado. Quizás allí vivan mejor o no lo sé, pero no he llegado a clase y que un profesor esté de huelga”, concluyó Arce.

Estudiar lejos de casa

En Mar del Plata el Área de Relaciones Internacionales del Vicerrectorado tiene a su cargo el acompañamiento a los estudiantes extranjeros para que se inserten mejor en la Universidad. Cuenta con un programa de tutores que son estudiantes que ya han realizado una experiencia en el exterior por lo que conocen el desafío de estudiar en otro lugar y acompañan a los estudiantes extranjeros para que se inserten socialmente, para que hagan sus trámites, etc.

Oliver Lachner es alemán y trabaja en la universidad desde hace 9 años, siempre en permanente contacto con los estudiantes extranjeros. En diálogo con 0223, Lachner comentó que se hace también un pequeño evento de bienvenida para que éstos se conozcan, darles algunos consejos para su estadía y se organizan algunas salidas que se organizan en conjunto con el municipio.

Según explicó, “el nivel académico en Argentina es muy bueno y el hecho de que sea una universidad pública y no haya que pagar aranceles pisa fuerte”, a la hora en que los estudiantes extranjeros eligen nuestro país.

En relación al paro de los docentes universitarios y los niveles de conflictividad que se dan en Argentina, Lachner sostuvo que “los latinoamericanos lo pueden comprender un poco más que los europeos, pero en el intercambio, esto también hace a la experiencia".

"Cuando vienen con buena predisposición y con cierta apertura para observar y participar, pueden llevarse mucho y entender como a veces las cosas no funcionan tan bien en algunas partes del mundo”, detalló.

Desde la Secretaría Académica de la UNMdP, informaron que desde el inicio de la carrera de Medicina (congrega el 90% de los extranjeros del total de las carreras), son alrededor de 300 los alumnos provenientes de otros países. En su gran mayoría de América del Sur, en menor medida de América del Norte y Europa, y hay incluso algunos que vienen de África.

Daniel Reinoso, secretario académico de la UNMdP, explicó que los estudiantes extranjeros “son de diversas edades: están los que recién terminan los estudios secundarios como también aquellos que vienen a instalarse con sus familias”.

El funcionario indicó que “los que vienen como estudiantes de intercambio y permanecen por más de un año, son matriculados y forman parte de la planta permanente de alumnos”. Según Reinoso, “la gran mayoría, una vez graduados regresan a sus lugares de origen, aunque se dan algunos casos en que se quedan a vivir en la Argentina”.

Furor en Medicina

De los casi 300 estudiantes extranjeros que cursan carreras o están de intercambio en Mar del Plata, 256 lo hacen en la Escuela de Medicina, la cual es por lejos la más elegida por los foráneos que vienen a estudiar en la ciudad. Éstos representan el 15,2% de los estudiantes de Medicina y dentro de ese porcentaje el 88,7 % proviene de Brasil, lo que representa el 13,5 % del total de estudiantes inscriptos en la carrera.

Adrián Alasino, coordinador de la carrera de Medicina de la UNMdP, informó a este medio que de los 1.686 estudiantes que concretaron su inscripción en 2018, el número de estudiantes de otros países (256) es ligeramente superior al número de estudiantes de la zona (235), lo cual representa un dato relevante en cuanto al arrastre que generó la apertura de medicina en Mar del Plata.