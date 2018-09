Roberto Bochi, el volante central para Alvarado

Lo esperaba Mauricio Giganti. El puesto de volante central era uno de los que más le preocupaba al entrenador de poder reforzar, para tener una opción más a Stefanatto, único "5" natural y Matías Caro, que se adapta a cualquier lugar de la mitad de la cancha. Pero luego de la alta vara que dejó el capitán de la temporada pasada, Martín Palisi, ese puesto en el sistema del pampeano es clave y dio con un jugador de características similares: Roberto Bochi se convirtió en nuevo refuerzo de Alvarado y el miércoles se sumará a los trabajos con el plantel a cuatro días del inicio del Torneo Federal A.

El plantel del "torito" se empieza a cerrar, pero para eso era necesario otro "5" que llegara a competir y ganarse el lugar en la mitad de la cancha. Roberto Agustín Bochi, de 31 años (6 de julio de 1987), tiene una larga trayectoria en el fútbol de ascenso, sobre todo del área metropolitana. Tras hacer inferiores en Nueva Chicago y un paso por Boca, llegó a Colegiales donde hizo su debut en 2009 y disputó 24 partidos. El buen trabajo en el "tricolor" le valió volver a Mataderos, donde se convirtió en figura y referente de Chicago, donde jugó 69 partidos en dos temporadas, anotó cuatro goles y empezó a llamar la atención incluso de equipos de Primera División, pero ese traspaso nunca se concretó.

De todas formas, el salto llegó a la B Nacional para vestir la camiseta de un grande que le tocó estar en el ascenso: Gimnasia y Esgrima La Plata. Pedro Troglio lo había pedido y el cordobés tuvo la chance en el "lobo", que no fue la esperada, no encontró continuidad y volvió a su lugar en el mundo, Nueva Chicago, para ser una pieza clave del equipo que logró el ascenso a la máxima categoría del ascenso en 2013. Sin embargo, no siguió en el verdinegro y se fue a otro de los clubes importantes de la B Metro como Estudiantes de Caseros, donde jugó 72 partidos en dos temporadas.

Con deseos de ascenso y un proyecto fuerte desde lo deportivo, Deportivo Riestra lo fue a buscar en 2016 y Bochi no falló, fue titular en el conjunto que logró el ascenso a la B Nacional en la recordada y polémica final ante Comunicaciones. El paso del blanquinegro fue corto, los 10 puntos que le descontaron por aquella invasión le costaron caro, pero el volante pudo estar en 14 encuentros.

Con 233 partidos y 9 goles, Roberto Bochi llega a Alvarado para ser una opción más de volante para Giganti, para ser el relevo de un equipo que suele tener vocación ofensiva y dar el primer pase cuando la pelota sale desde el fondo. De todas formas, por su dinámica, le gusta sorprender y llegar al arco rival en segundas jugadas o probando desde afuera del área. Este miércoles realizará la primera práctica con sus nuevos compañeros y trabajará para ponerse a punto para cuando el técnico lo requiera, aunque difícilmente sea en el debut del Federal A, que sólo restan cuatro días para el choque ante Independiente de Neuquén en el Minella.