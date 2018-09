Alejandro Soto tuvo el regreso soñado y un final de película

Hay historias que exceden lo estrictamente deportivo y emocionan hasta a los desconocidos. Quizá, si Alejandro Soto no hubiera hecho el golazo que hizo y no se hubiera viralizado el festejo con sus compañeros/amigos, su regreso no habría tomado la dimensión que tomó, más allá de que lo merecía y va mucho más allá de un partido de fútbol. El partido más importante, el jugador de Cadetes lo ganó fuera de una cancha y volver a ponerse la camiseta "tricolor" y meter un gol sólo fue el cierre de un guión perfecto para una película que pasó por todos los géneros y tuvo un final feliz.

Alejandro Soto vivió un fin de semana soñado. Tras haber luchado contra un cáncer y ser sometido durante más de un año a múltiples tratamientos (incluido un autotransplante de médula), volvió a jugar al fútbol, lo cual era su deseo desde que comenzó con la enfermedad y lo redondeó con un golazo para el 2 a 0 final ante Boca.

“Empecé con los estudios en noviembre de 2016 y supieron bien que tenía cáncer en abril de 2017, cuando me hicieron una punción. Fue un golpazo, de la nada. No quedaba otra que afrontarlo y hacer el tratamiento. Fueron sesiones de quimioterapia para tratar el linfoma no hodgkin, que dentro del cáncer es una de las benignas. Hice las sesiones en Mar del Plata y a la quinta la enfermedad estaba nula. La doctora por precaución me mandó a La Plata a hacer unos estudios y ahí me dijeron que era necesario hacer un autrotransplante de médula para erradicarla completamente”, recordó en diálogo con el departamento de prensa del club de la calle San Juan.

La quimioterapia no le permitía salir de su casa. Estaba una semana internado y el resto del mes encerrado, tenía las defensas muy bajas y cualquier virus podría complicarlo. El tratamiento en La Plata, que consistió en la inyección de sus propias células madres a través de un catéter, hizo que estuviera un mes internado sin ningún tipo de contacto con la gente. Ese tiempo alejado de la familia y los amigos fue la parte más difícil.

En lo deportivo, la primera vez que tocó una pelota fue a los cuatro años, en una escuelita. Luego jugó en Nación y en 2010 llegó a Cadetes, que lo adoptó y, como pasa con la mayoría de los chicos que llegan al club, logró el sentido de pertenencia. Ese año, con la categoría 94, "salimos campeones porque teníamos un equipazo”. Con el tiempo, pudo llegar a Primera. En marzo de 2018 retomó los entrenamientos y volvió a jugar el último sábado. Aunque afirma que no está al 100% en lo físico, de a poco se pone a punto.

“El encuentro con la cancha de fútbol fue increíble, hermoso, era lo que más esperaba. Desde que arranqué con la enfermedad, lo único que quería era volver a jugar. Fue inolvidable el partido del sábado. Me pidieron que le dé con todo en los últimos minutos, y yo pensé: algo es algo, peor es nada”, contó sobre los sentimientos antes de entrar, faltando diez minutos para el final.

Luego, el jugador por la banda izquierda se refirió al gol que logró convertir para desatar el festejo de todos. “Veo el video una y mil veces y no lo puedo creer, me emociono. Cuando tuve la pelota no se me vino nada más que pegarle y por suerte entró. El apoyo fue increíble. Desde que dijeron “Ale, vení”, toda la hinchada estaba gritando. Cuando hice el gol, miré para la tribuna que se venían todos los chicos y fue increíble, no lo puedo explicar”, afirmó, emocionándose una y otra vez cuando lo cuenta.

En este Cadetes juvenil y con muchas ganas, Soto es un ejemplo. Siempre fiel a aportar, incluso estando afuera y listo para saltar a la cancha una vez recuperado en su totalidad. Sus compañeros siempre estuvieron a su lado durante su tratamiento.“Estamos excelentes. Día a día en la semana trabajamos con mucha intensidad. Es un equipo que tiene claro lo que quiere, a donde queremos ir. Pero vamos paso a paso, partido a partido. Carlos (Acuña, DT) e Isa (Isaís Pavón, ayudante de campo) están haciendo un laburo excelente. Se manejan mucho con vídeos. Hay un profe que graba los partidos y ellos se toman el tiempo de analizar jugada por jugada, después nos la muestran y en base a eso proyectan todo el entrenamiento de la semana”, señaló sobre el equipo.

Su madre dice que todo pasa por algo y ahora podrá ser un ejemplo para los demás. A Ale le gusta repetir la frase “sin esfuerzo no hay recompensa” porque la considera real y lo vivió en carne propia. “Hay que seguir adelante, las buenas van a llegar”.