Poca gente y mucha policía: los comerciantes de la 39 trabajan con miedo

Luego de los saqueos ocurridos en dos supermercados de la zona de Fortunato de la Plaza y Juramento y en algunos comercios minoristas, el barrio amaneció esta mañana con mucha presencia policial: patrulleros estacionados o circulando por la avenida y efectivos caminando por las calles. Esta situación tampoco genera tranquilidad en el ánimo de los comerciantes del lugar.

“Anoche tipo 8.15 de la noche una persona nos avisó que estaban saqueando el Toledo. Cerramos y en eso una persona tocó las persianas y nos pedían que abriéramos porque su mamá estaba descompuesta, pero vimos que no había nadie así. La policía vino como a la media hora, no hicieron levantar la persiana para que nos fuéramos y quedó un Comando acá afuera y un seguridad privada. Por suerte acá no pasó nada pero en la zona hicieron un desastre. Fue maldad lo que hicieron en realidad”, evaluó Diamandra, que trabaja en la panadería de la Feria Comunitaria, junto al Toledo saqueado.

"Estamos con miedo porque a la noche no sabemos si van a volver a reaccionar"

La mujer contó a 0223 que los comerciantes de la feria viven horas de preocupación: “Estamos con miedo porque a la noche no sabemos si van a volver a reaccionar. La situación sigue siendo tensa. Estas viendo todo el tiempo mirando la puerta viendo quien entra”, dijo.

En la calle se observa poca gente al igual que dentro de los comercios, situación que no pasa inadvertida para la mujer. “En la feria prácticamente no hay gente, porque no hay plata. Tienen que entender que el comerciante está en la misma situación que estamos todos. No porque tenés un negocio estás mejor, lamentablemente todos estamos pasando una mala situación”, razonó.

Por su parte Karina, del almacén La Cabaña de Edison y 39 recordó que ya tipo 5 de la tarde comenzó a observarse mayor presencia policial, previa a los saqueos y que algunos vecinos le dieron cuenta de esa situación.

“Ya a la noche tipo 8.30 se acercaron como 10 chicos en moto y bicicleta, la policía y algunas corridas. Cerramos y nos fuimos y al rato nos enteramos de todo. Además del Toledo y del super chino, entraron a la casa de comidas 'La isla de Capri' que está a dos cuadras. No entraron a más locales porque había policía”, expresó.

“Estamos en una situación difícil pero creo que no todavía como la del 2001. Creo que hay una cuestión política detrás”, evaluó la comerciante.

"Hace unos días un comisario nos advirtió que esto podía ocurrir"

Por su parte un comerciante de la zona contó a este medio digital que días atrás se presentó un comisario para advertirles que podría ocurrir saqueos en la zona. "Nos dejó la tarjeta con su teléfono y les dijo que estaban investigando porque suponían que podría ocurrir este tipo de hechos", concluyó.

El supermercado chino "Pekín" de Galicia y la ex39 fue uno de los comercios saqueados anoche. (Foto:0223)