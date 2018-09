Seis años de prisión para el profesor de kickboxing que abusó a una adolescente

Fundamentando en la sentencia la convicción que generó el testimonio de la joven que denunció ser abusada por un profesor de kickboxing en un gimnasio del puerto, la Justicia condenó a Juan Alejandro Rivas a seis años de prisión como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal. Hasta que la sentencia quede firme el hombre de 33 años seguirá con arresto domiciliario.

A lo largo del debate la duda central entre los planteos del fiscal Alejandro Pelegrinelli y el defensor Osvaldo Verdi se centró en la existencia o no de consentimiento que plantearon denunciante e imputado. El Juez Juan Manuel Sueyro sostuvo en la sentencia que se dio a conocer el miércoles al mediodía todos los motivos por los cuales creyó en los dichos de la joven que tenía 16 años al momento del ataque que sufrió en diciembre de 2016.

Para el magistrado, Rivas abusó de la joven en el baño del local ubicado en 12 de octubre al 3400 por lo que más allá de la versión exculpatoria que brindó al sostener que la relación había sido consensuada, el hecho debía calificarse como abuso sexual agravado.

En la sentencia no se consideraron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal ni agravantes, pero se tomaron atenuantes como el buen concepto vecinal y la falta de antecedentes penales. "A lo largo del debate oral se lo vio arrepentido, podría haber pedido enfrentar cara a cara a la muchacha y provocarle más daño, tratándola de mentirosa, y no lo hizo porque se sabía culpable", dijeron las fuentes consultadas por 0223. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el particular damnificado no solicitaron la detención de Rivas por lo que seguirá detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario.