Desde el Concejo Deliberante respaldaron a los clubes tras el exabrupto de Mourelle

Las declaraciones del secretario de Economía y Hacienda del municipio, Hernán Mourelle, provocaron un profundo malestar en los referentes dirigenciales de Aldosivi, Alvarado, Peñarol y Quilmes, dirigentes a los que el funcionario del intendente Carlos Arroyo tildó de “chantas” que le roban “la plata de vecinos”.

Finalmente, Mourelle pidió disculpas a los dirigentes de los clubes ante su exabrupto. Este miércoles, la comisión de Deportes del Concejo Deliberante recibió a los representantes de las entidades deportivas.

En declaraciones a 0223, el presidente de Peñarol, Domingo Robles, explicó que “las instituciones deportivas estamos en una crisis severa. Solamente estamos pidiendo lo que nos dieron desde el 2014”. “Estuvimos durante 18 años pagando el uso del polideportivo municipal. Al inicio, pagábamos 5 mil pesos por partido. Ahora quieren que paguemos una cifra impagable. Nos vamos de la competencia”, advirtió

Al ser consultado sobre las declaraciones de Mourelle, Robles fue tajante: “Esas palabras solamente las puede decir una persona que no está bien”.

.

Por su parte, el abogado de Aldosivi, Federico Prieto, comentó que “hay una intención del secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, de cobrar un canon o los gastos operativos del club en los escenarios deportivos municipales. Esto está vedado por una ordenanza”.

Para el letrado, el secretario de Hacienda “ha generado un conflicto. Esto forma parte del estilo de negociación de este señor Mourelle, avalado por el intendente. Siempre va al choque contra las distintas instituciones o actores políticos de la ciudad. Después comienza a pedir disculpas, pero ya es tarde”.

Además, sostuvo que “el Poder Ejecutivo se está olvidando del rol social que cumplen los clubes. Brindan contención a un montón de niños que practican deportes de los más variados”.

Al mismo tiempo, subrayó que “todos los clubes marplatenses son deficitarios. Se sostienen gracias al aporte de algún empresario o alguna persona que contribuye económicamente para sostener distintos costos”.

“No es justo que se los apriete a los clubes para sostener algún desfasaje que puede tener el municipio. El deporte no tiene que ser un gasto, tiene que ser una inversión en esta ciudad. No se puede analizar esto en términos económicos. La apertura de un estadio es deficitario para los clubes. Hoy los clubes pierden plata con cualquier partido normal en un escenario municipal”, finalizó Prieto.

Cabe recordar que el “Programa de Apoyo al Deporte”, tiene por objeto "dar asistencia a los clubes y entidades deportivas de nuestra ciudad, entendidos como centros de participación y desarrollo social; a la vez de ser canales propicios para la inclusión de las personas en la práctica deportiva". Pero a su vez, "exime del pago de derechos de uso y gastos operativos de los escenarios deportivos municipales, por los partidos y entrenamientos oficiales, a aquellos clubes que participen en los Torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Primera División, Nacional B, Argentino A y B, y las diferentes Copas que se realizan anualmente además de aquellos clubes que participen de la Liga Nacional de Básquetbol; siempre que hayan accedido a los mismos como resultado de clasificación regular".

Para finalizar, el presidente de Quilmes, Jorge Unzué, indicó que “esperemos que esta dicotomía de criterios que hay entre los clubes y el secretario de Hacienda nos ayude a juntarnos para sacar adelante lo que mejor para los clubes y el municipio. No hay un enfrentamiento. Queremos llegar a un acuerdo”.

“Queremos volcar ideas para que el recurso que necesita el Emder lo obtenga por el lado de la vía privada y no por la parte de los clubes. A los clubes no cuesta mucho subsistir. Hay tendencia a desaparecer. Es muy importante al agobio de los servicios e impuestos. No podemos trasladar los aumentos a los socios, como hacen las empresas”, agregó.

Por último, Unzué habló sobre las declaraciones de Mourelle contra los clubes. “Nos ofendieron esas palabras. Fue un agravio gratuito sin ningún tipo de sentido”, concluyó.