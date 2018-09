Devuelven 43 mil pesos enviados por error por una droguería de Mar del Plata

Desde el área de laboratorio del hospital municipal de la localidad de General Madariaga se llevaron un reconocimiento a la honestidad, luego de devolver 43 mil pesos que recibieron por error tras solicitar una compra de insumos sanitarios.

El hecho ocurrió el 16 de agosto, luego que el centro de salud público local ordenara la compra de medicamentos en ampollas para el quirófano y se contactara con un proveedor de Mar Del Plata que envió, por error, una caja térmica con más de 40.000 pesos en su interior.

De acuerdo a lo explicado por las autoridades comunales, el paquete se dejó en la recepción del hospital y, como estaba rotulado para laboratorio, fue enviado a esa dependencia. Cuando la técnica Ivana Gómez y las bioquímicas Gabriela Latuf y Susana Cottini lo recibieron, procedieron a abrirlo y se encontraron con varios fajos con billetes de 500 y 200 pesos.

El dinero fue devuelto por los directivos del centro asistencial a la empresa marplatense y aunque el hecho no iba a trascender públicamente, una publicación en Facebook que desvirtuó la situación, llevó al área de salud de la comuna a brindar las aclaraciones del caso.

Patricia Villafañe, una de las autoridades del sector, explicó que el laboratorio de Mar del Plata cometió el error porque su metodología de transporte de dinero en efectivo al banco es vía cajas de telgopor, la misma que llegó a Madariaga y que debía trasladar las ampollas que se habían solicitado.

“Una vez convenido la devolución de la plata, el tema para nosotros terminó ahí. Nunca me quedaría con algo que no me corresponde porque soy una persona honesta” enfatizó Villafañe en una entrevista. “Si pretenden una investigación pueden hacer la denuncia para que se investigue. Cuando entramos encontré miles de cosas que acá estaban mal y que no cerraban y debimos cambiar y modificar porque había gente que se tomaba atributos que no le correspondían. No voy a permitir que nos ensucien a ninguno de mi equipo. Estoy a disposición de cualquiera que quiera explicaciones” puntualizó la funcionaria.