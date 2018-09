Sigue la toma de terciarios por las malas condiciones edilicias: “El Estado tiene que hacerse cargo”

No ajenos a la dura realidad que padecen los establecimientos educativos provinciales por los graves problemas edilicios, los estudiantes terciarios de la Escuela de Cerámica y el Conservatorio Luis Gianneo decidieron esta semana tomar las instalaciones y hacer un corte de calle frente al edificio -en Dorrego a la altura de Bolívar- intentando visibilizar el justo reclamo por la educación pública.

Los alumnos del Conservatorio y de la Escuela de Cerámica, que comparten el edificio, denuncian antiguos problemas edilicios y temen que con un nuevo recorte en la educación, los problemas se agraven.

“En un aula cae agua del baño, hay filtraciones, explotó un calefactor, los techos se nos caen y las conexiones eléctricas están mal. Los chicos no pueden dejar sus instrumentos porque se le humedecen”, reclamó Tobías, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámica, en diálogo con 0223.

A su lado Melisa, que integra el Centro de Estudiantes del Conservatorio Luis Gianneo recordó que la sede de Dorrego y Bolívar “es la más antigua del Conservatorio” y que gracias al aporte de la cooperadora se compró la casa de Libertad, que es la otra sede donde funciona el centro.

“Acá desde que se compró, no tiene ningún tipo de mantenimiento. Cada vez que llueve, se suspenden las clases. Solo un baño está funcionando para todos los estudiantes. Desde el Consejo Escolar ya nos dijeron que el techo no se iba a arreglar porque era muy caro. Reclamamos que el Estado se haga cargo. Parece que el arte no les interesa. Queremos estudiar en condiciones dignas”, resaltó.