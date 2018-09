Emi Ecker: "Tenemos que madurar como equipo"

Sporting debutó con una caída frente a IDRA en el Top 6, que agrupa a los equipos que pelean por ser campeonas de Primera A en el Torneo Oficial organizado por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey. Esa derrota pegó duro, pero las capitaneadas por Emilia Ecker se repusieron y en la segunda fecha derrotaron en el clásico a Mar del Plata Club para levantar el ánimo y apuntarle al IAE Club, el oponente del sábado por la tercera fecha.

La volante, sobre la victoria contra el rival de toda la vida, destacó que "la clave fue estar concentradas desde el primer entrenamiento previo, que fue el lunes, y seguir enfocadas y metidas desde el primer minuto en el clásico. Lo empezamos a jugar desde mucho tiempo antes y eso marcó la diferencia. Lo que nos pasó fue que el partido con IDRA nos pegó muy duro anímicamente, lo perdimos contra nosotras mismas y nuestra cabeza y nuestro hambre de ganar".

Luego, Ecker agregó: "contra Mar del Plata no solamente era salir a comernos al rival, sino al fantasma que nos había dejado el debut en el Top 6. Nos animamos a jugar corto y tocar la bocha y hacer más pases. Metimos mucha concentración y entrega a una nueva metodología de entrenamientos de Nico (Akel) y Nacho (Ferrari), que nos preparan muy duro físicamente, tácticamente y sobre todo mentalmente, nuestra principal falencia".

A la hora de describir los problemas del equipo, que percibe desde su rol de capitana, Ecker contó que "nos cuesta mucho mantenernos cuando estamos arriba, o un gol del rival nos saca de eje y caemos en la ansiedad y la desesperación. Contra 'Mardel', más allá de ir ganando, seguimos yendo a buscar más goles, tuvimos cortos y atacamos siempre. Ellas no supieron que hacer".

En cuanto a las falencias de juego, Ecker explicó: "nos cuesta generar arriba. No tenemos mucho la pelota, por ahí llegamos fácil desde una salida o desde el mediocampo a la zona de ataque, pero nos cuesta generar ahí y tener la posesión sin desesperarnos. Nos está faltando eso. También estamos jugando sin "Vicky" Filinich, que es una pieza clave arriba para empujar tácticamente y anímicamente. Sentimos esa ausencia".

Luego, la capitana extendió la explicación y destacó que "las falencias del juego desencadenan en desesperación, pérdida de concentración y confianza. Tenemos que madurar como equipo, porque algo negativo no nos puede desarmar todo o hacer resolver de forma individual. Tenemos que aprender a enfrenar las situaciones en las que no está ocurriendo lo que nosotras queremos que pase, con templanza y serenidad".

De cara al próximo compromiso, la jugadora que pasó por el hockey español explicó que "para el partido contra IAE Club tenemos que jugar como un bloque defensivo y ofensivo, como un equipo. Tenemos que dejar los egos afuera. No queda otra que ir todas juntas. Einstein es un equipo que plantea una táctica que nos desacomoda y nos desespera porque no sabemos cómo resolverlo y empezamos a fallar. Creo que si repetimos la semana de preparación los buenos resultados van a venir solos. Están punteras, pero jugamos con ellas en el Regional y ese partido también se nos escapó a nosotras. No son ningún cuco. Vamos a tener que ir como un bloque, pensando en lo que tenemos que hacer, en nuestro juego y en el hambre de ganar. También tenemos que confiar en nuestras delanteras, porque la bocha va a llegar al área. Tenemos el físico, las piernas y las individualidades para enfrentarlo de la mejor manera".

A la hora de hacer un análisis del equipo, la capitana describió: "somos un equipazo, que por ahí nos falta convicción en algunas jugadoras y tener todas la misma mentalidad. En el juego tenemos muchos recursos, juego corto, juego largo, podemos pararnos de diversas maneras tácticamente. Le podemos plantear cosas distintas al rival y adaptarnos sin que el objetivo se pierda. Tenemos jugadoras jóvenes que van creciendo y aportándole al equipo, las experimentadas sabemos enfrentar la presión de un partido en Primera. Hemos llegado a un punto en la historia del club en el que logramos un combo ideal de jugadoras. Es el tipo de equipo que puede marcar una diferencia. Estamos convencidas de que podemos ganarle a cualquier cuco y salir campeonas".

Luego, la radiografía de Ecker sobre el presente del plantel continuó: "nos estamos consolidando como un equipo, en cuanto al apoyo entre nosotras y empujar todas para el mismo lado. Vamos dejando de lado las cuestiones individuales que en otros años surgían pero ahora no se notan. Nos falta crecer mucho, pero vamos bien. Tenemos piernas y aire y desgastamos mucho al contrario manteniendo una intensidad alta todo el partido. Tenemos todo pero debemos enfrentarnos a esos déficits mentales y anímicos. Es cuestión de seguir peleando todas juntas y crecer".