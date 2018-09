Agreden a un concejal de Cambiemos por investigar la usurpación de terrenos

Las usurpaciones de terrenos en el frente costero marchiquitense son constantes desde hace muchos años pero la grave problemática terminó por generar días atrás un episodio por demás preocupante: el concejal radical por Cambiemos, Eduardo Orlandini, sufrió un violento ataque al tratar de avanzar en la investigación de diversas irregularidades en varios lotes del partido.

En abril de este año, fue el propio titular de la Secretaría de Gobierno municipal, Mariano Centeneo, quien reconoció que las dificultades en torno al flagelo no eran menores, lo que lo llevó a iniciar un trabajo conjunto con la fiscalía descentralizada para tratar de frenar diversas ocupaciones ilegales en el distrito.

A pedido del Ejecutivo, los concejales de Cambiemos comenzaron a investigar algunos casos para tratar de evitar que ocurran más usurpaciones y en uno de ellos, el legislador local, y exdelegado de Santa Clara del Mar, Eduardo Orlandini, sufrió un ataque de violencia.

Los mensajes de apoyo al concejal no se hicieron esperar. No solo sus compañeras de bloque, Verónica Altamiranda y Valeria Velázquez expresaron su rechazo a lo acontecido, también desde la oposición se sumó el ex inspector urbano y actual concejal del PJ, Antonio Contardo.

El intendente Carlos Ronda se refirió al suceso y fue tajante: “Deseamos dejar absolutamente en claro nuestro repudio a la violencia física que recibió Orlandini por dedicarse a investigar y solucionar los hechos de usurpación de terrenos en la costa de Mar Chiquita. Acompañamos al concejal y seguiremos trabajando sobre el tema, como nos propusimos cuando asumimos como gobierno”, sostuvo el intendente.